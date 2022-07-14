https://ria.ru/20220714/vengriya-1802436818.html

Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии

Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии - РИА Новости, 14.07.2022

Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:21

2022-07-14T14:21

2022-07-14T14:40

венгрия

в мире

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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны."До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", - написал Салаи-Бобровнички в соцсетях. Он подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".По словам министра, "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", и Венгрия "также должна вооружиться". "Современная национальная оборона, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что наши дни будут спокойными, а ночи — мирными", - отметил Салаи-Бобровнички.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны.

https://ria.ru/20220621/zakarpate-1796908334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, в мире