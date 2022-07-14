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Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии - РИА Новости, 14.07.2022
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Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии
Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии - РИА Новости, 14.07.2022
Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии
Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:21
2022-07-14T14:40
венгрия
в мире
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны."До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", - написал Салаи-Бобровнички в соцсетях. Он подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".По словам министра, "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", и Венгрия "также должна вооружиться". "Современная национальная оборона, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что наши дни будут спокойными, а ночи — мирными", - отметил Салаи-Бобровнички.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны.
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венгрия, в мире
14:21 14.07.2022 (обновлено: 14:40 14.07.2022)
 
Министр обороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии

Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровнички поручил провести интенсивные армейские учения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны.
"До сих пор венгерская армия выполняла действия меньшей интенсивности, обычные задачи в мирное время. Сейчас это меняется... Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами Ромулу Русин-Сенди подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", - написал Салаи-Бобровнички в соцсетях. Он подчеркнул, что Венгрия сталкивается с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта на соседней Украине и "жестоких иллегальных мигрантов, осаждающих южные границы страны".
По словам министра, "на это реагируют все в Европе: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность", и Венгрия "также должна вооружиться". "Современная национальная оборона, которая немедленно и эффективно реагирует на вызовы, гарантирует, что наши дни будут спокойными, а ночи — мирными", - отметил Салаи-Бобровнички.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны.
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