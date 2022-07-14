https://ria.ru/20220714/trass-1802534250.html

В МИД посоветовали Трасс заняться собственной страной вместо Украины

В МИД посоветовали Трасс заняться собственной страной вместо Украины - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД посоветовали Трасс заняться собственной страной вместо Украины

Угрозы главы МИД Британии Лиз Трасс в адрес России и ее руководства, а также желание добиться "победы Украины" — это мания величия второразрядного политика,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:37

2022-07-14T18:37

2022-07-14T23:59

в мире

лиз трасс

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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украина

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы главы МИД Британии Лиз Трасс в адрес России и ее руководства, а также желание добиться "победы Украины" — это мания величия второразрядного политика, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Все это делается вместо того, чтобы заняться решением проблем собственной страны, а их немало. Весь этот набор пустых лозунгов разбушевавшейся Трасс отчетливо показывает, что на деле она либо не в состоянии разглядеть серьезные кризисные явления в экономике и внутренней политике страны, правительство которой стремится возглавить, либо попросту не знает, как их преодолеть, и пытается переключить внимание избирателей", — отмечается в опубликованном на сайте МИД комментарии. По словам Захаровой, такие высказывания свидетельствуют, что благополучие и уровень жизни рядовых британцев не входят в число приоритетов Трасс."На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости "нанести поражение" России ответим просто: пусть попробует. За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Лиз Трасс — на своих", — заключила она.Ранее сообщалось, что в своей статье Трасс назвала одной из главных целей в случае избрания ее на пост премьер-министра "поражение России" на Украине.Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов, набравшие необходимые 30 голосов: экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Новые раунды выборов будут назначаться до тех пор, пока не останутся два основных претендента. Победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет исполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220714/trass-1802409405.html

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Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, мария захарова, ситуация в днр и лнр