https://ria.ru/20220714/trass-1802424365.html

Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии

Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии - РИА Новости, 14.07.2022

Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что увеличит оборонные расходы до 3% ВВП до конца десятилетия в случае избрания на пост премьер-министра страны. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:02

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что увеличит оборонные расходы до 3% ВВП до конца десятилетия в случае избрания на пост премьер-министра страны."К концу десятилетия я хочу увидеть увеличение оборонных расходов до 3% ВВП. Я считаю это жизненно важным на фоне возросшей незащищенности в Европе и во всем мире", - заявила она во время запуска своей предвыборной кампании в четверг. Трансляция церемонии велась на телеканале TalkTV.О выдвижении своей кандидатуры на пост премьера Трасс заявила 11 июля. Тогда она пообещала "начать снижать налоги с первого дня" премьерства.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки. По результатам первого тура в среду из гонки также выбыли экс-глава глава минфина Надим Захави и экс-глава МИД Джереми Хант.Голосование во втором туре пройдет в четверг и продлится до 15.30 мск.По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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в мире, авто, саджид джавид, джереми хант, борис джонсон, европа, великобритания