Захарова заявила о болезненных амбициях Трасс
Захарова: желание Трасс обеспечить поражение России говорит о болезненных амбициях
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предвыборные заявления кандидата на пост премьера Великобритании Лиз Трасс о намерении "обеспечить поражение России" на Украине говорят о ее болезненных амбициях и крайней агрессивности.
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"Подобные заявления говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях", - указала представитель российского МИД. Она напомнила о ситуации в самой Великобритании в экономической, финансовой и социально-экономической сферах, в сфере безопасности, которая продолжает ухудшаться. Захарова полагает, что "прибегают к этой антироссийской риторике, к агрессии риторики, чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они (политики) приняли решения, которые ударили по жизни британцам".
Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов, набравшие необходимые 30 голосов: экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Новые раунды выборов будут назначаться до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет исполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.