Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии
Певица Елена Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии.
"Я впала в депрессию, это мое нормальное состояние, это уже моя вторая реальная депрессия в жизни. Я думаю, что у многих было непонятное состояние", – заявила Елена.
Певица добавила, что соскучилась.
"Я записала несколько песен, набрала несколько "больших" килограммов, читала, училась, думала… Много-много думала", – заключила звезда.
Ранее стало известно, что суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к артистке. Компания требовала взыскать с Темниковой три миллиона рублей за использование стилистики комиксов для оформления сингла "Как на фантиках Love is…".
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