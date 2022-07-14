https://ria.ru/20220714/temnikova-1802514780.html

Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии

Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии - РИА Новости, 14.07.2022

Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии

Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:27

2022-07-14T19:27

2022-07-14T19:27

шоубиз

знаменитости

елена темникова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии.Певица добавила, что соскучилась.Ранее стало известно, что суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к артистке. Компания требовала взыскать с Темниковой три миллиона рублей за использование стилистики комиксов для оформления сингла "Как на фантиках Love is…".

https://ria.ru/20200921/kot-1577557023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена темникова, шоу-бизнес