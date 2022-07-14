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Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220714/temnikova-1802514780.html
Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии
Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии - РИА Новости, 14.07.2022
Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии
Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:27
2022-07-14T19:27
шоубиз
знаменитости
елена темникова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии.Певица добавила, что соскучилась.Ранее стало известно, что суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к артистке. Компания требовала взыскать с Темниковой три миллиона рублей за использование стилистики комиксов для оформления сингла "Как на фантиках Love is…".
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знаменитости, елена темникова, шоу-бизнес
19:27 14.07.2022
 
Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии

Певица Елена Темникова вышла на связь с поклонниками после депрессии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Елена Темникова после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в социальных сетях. Она призналась, что была в депрессии.

"Я впала в депрессию, это мое нормальное состояние, это уже моя вторая реальная депрессия в жизни. Я думаю, что у многих было непонятное состояние", – заявила Елена.

Певица добавила, что соскучилась.

"Я записала несколько песен, набрала несколько "больших" килограммов, читала, училась, думала… Много-много думала", – заключила звезда.

Ранее стало известно, что суд отказал бренду жвачек Love is… в иске к артистке. Компания требовала взыскать с Темниковой три миллиона рублей за использование стилистики комиксов для оформления сингла "Как на фантиках Love is…".
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