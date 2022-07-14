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Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации

Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации

Замкомандира 20-гвардейской мотострелковой дивизии Сергей Кенс из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщается на портале Всероссийской... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:39

2022-07-14T12:39

2022-07-14T12:41

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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Замкомандира 20-гвардейской мотострелковой дивизии Сергей Кенс из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщается на портале Всероссийской общественной организации морских пехотинцев "Тайфун"."При выполнении боевой задачи в специальной военной операции на Украине геройски погиб экс-комбриг 810-й бригады морской пехоты Кенс Сергей Николаевич… Последняя должность - начальник штаба – первый заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ (город Волгоград)", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что полковник погиб 10 июля, ему было 42 года.Как сообщил РИА Новости руководитель волгоградского отделения "Юнармии" Денис Харитонов, в ходе спецоперации также погибли командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец и еще один его заместитель Алексей Аврамченко. По его словам, прощание с Аврамченко проходит в четверг в Симферополе, дата и место похорон Горобца еще не назначены.

https://ria.ru/20220609/geroy-1794377499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, волгоград, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр