https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802398516.html
Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации
Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации
Замкомандира 20-гвардейской мотострелковой дивизии Сергей Кенс из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщается на портале Всероссийской... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:39
2022-07-14T12:39
2022-07-14T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
волгоград
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Замкомандира 20-гвардейской мотострелковой дивизии Сергей Кенс из Волгограда погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщается на портале Всероссийской общественной организации морских пехотинцев "Тайфун"."При выполнении боевой задачи в специальной военной операции на Украине геройски погиб экс-комбриг 810-й бригады морской пехоты Кенс Сергей Николаевич… Последняя должность - начальник штаба – первый заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ (город Волгоград)", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что полковник погиб 10 июля, ему было 42 года.Как сообщил РИА Новости руководитель волгоградского отделения "Юнармии" Денис Харитонов, в ходе спецоперации также погибли командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец и еще один его заместитель Алексей Аврамченко. По его словам, прощание с Аврамченко проходит в четверг в Симферополе, дата и место похорон Горобца еще не назначены.
https://ria.ru/20220609/geroy-1794377499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, волгоград, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:39 14.07.2022 (обновлено: 12:41 14.07.2022)
Трое волгоградских старших офицеров-мотострелков погибли на спецоперации
Командир 20-й гвардейской мсд Горобец и двое его заместителей погибли на спецоперации