Самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре
"Франс Пресс": в Сингапуре приземлился самолет с президентом Шри-Ланки на борту
© AP Photo / Pool/Andy BuchananГотабая Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Готабая Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, приземлился в Сингапуре, передает агентство Франс Пресс.
Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию.
"Готабая Раджапакса, его жена Иома и двое их телохранителей находились на борту самолета авиакомпании Saudia, который приземлился в сингапурском аэропорту Чанги в 19.17 по местному времени (14.17 мск)", - предает агентство.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.