https://ria.ru/20220714/singapur-1802451590.html

Самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре

Самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре - РИА Новости, 14.07.2022

Самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре

Самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, приземлился в Сингапуре, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

в мире

шри-ланка

готабая раджапакса

сингапур

мальдивы

саудовская аравия

saudia

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Самолет, на котором находится президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, приземлился в Сингапуре, передает агентство Франс Пресс.Ранее СМИ сообщили, что Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию."Готабая Раджапакса, его жена Иома и двое их телохранителей находились на борту самолета авиакомпании Saudia, который приземлился в сингапурском аэропорту Чанги в 19.17 по местному времени (14.17 мск)", - предает агентство.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.

https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802341291.html

шри-ланка

сингапур

мальдивы

саудовская аравия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, сингапур, мальдивы, саудовская аравия, saudia, политический кризис в шри-ланке