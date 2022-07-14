https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802358233.html

Президент Шри-Ланки вылетел с Мальдив в Сингапур

Президент Шри-Ланки вылетел с Мальдив в Сингапур - РИА Новости, 14.07.2022

Президент Шри-Ланки вылетел с Мальдив в Сингапур

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:03

2022-07-14T11:03

2022-07-14T11:07

в мире

шри-ланка

сингапур

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мальдивы

саудовская аравия

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на мальдивские власти."Президент Шри-Ланки покинул Мальдивы", - говорится в сообщении агентства.Как сообщили представители правительства Мальдив на условиях анонимности, Раджапакса сел на самолет саудовских авиалиний, который доставит его в Сингапур, а затем в город Джидда в Саудовской Аравии.Издание Daily Mirror сообщает, что Раджапакса вылетел с Мальдив самолетом Saudi Airlines вместе с супругой и двумя охранниками. Как отмечается, к самолету его сопровождал спецназ мальдивских сил обороны.Ранее Раджапакса отказался отправиться в Сингапур, где ему обещано убежище, рейсовым самолетом Singapore Airlines по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20220714/kolombo-1802347878.html

https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802333072.html

шри-ланка

сингапур

мальдивы

саудовская аравия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, сингапур, singapore airlines, мальдивы, саудовская аравия, политический кризис в шри-ланке