https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802333072.html

На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией

На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией - РИА Новости, 14.07.2022

На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией

В столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек, сообщает ланкийская газета Daily Mirror. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:39

2022-07-14T08:39

2022-07-14T10:21

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готабая раджапакса

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БАНГКОК, 14 июл — РИА Новости. В столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек, сообщает ланкийская газета Daily Mirror.По сведениям издания, накануне днем и вечером в больницы Коломбо доставили 84 человека, 42 из которых получили травмы и ранения во время попытки протестующих прорваться в комплекс зданий парламента. Остальные пострадали днем в столкновениях при захвате офиса премьер-министра.Как уточняет новостной портал Adedarana, среди пострадавших — пять женщин. Кроме того, травмы получили один военнослужащий, двое полицейских и два журналиста.В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы штурмовали резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как, вопреки ожиданиям оппозиции, Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего республика не может закупить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220713/shri-lanka-1802279160.html

https://ria.ru/20220713/ubezhische-1802183568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса