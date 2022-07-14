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На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией - РИА Новости, 14.07.2022
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На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией
На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией - РИА Новости, 14.07.2022
На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией
В столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек, сообщает ланкийская газета Daily Mirror. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:39
2022-07-14T10:21
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
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БАНГКОК, 14 июл — РИА Новости. В столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек, сообщает ланкийская газета Daily Mirror.По сведениям издания, накануне днем и вечером в больницы Коломбо доставили 84 человека, 42 из которых получили травмы и ранения во время попытки протестующих прорваться в комплекс зданий парламента. Остальные пострадали днем в столкновениях при захвате офиса премьер-министра.Как уточняет новостной портал Adedarana, среди пострадавших — пять женщин. Кроме того, травмы получили один военнослужащий, двое полицейских и два журналиста.В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы штурмовали резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как, вопреки ожиданиям оппозиции, Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего республика не может закупить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
08:39 14.07.2022 (обновлено: 10:21 14.07.2022)
 
На Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией

Daily Mirror: более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией в Шри-Ланке

© AFP 2022 / Arun SankarАнтиправительственная акция у офиса премьер-министра Шри-Ланки в Коломбо
Антиправительственная акция у офиса премьер-министра Шри-Ланки в Коломбо - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / Arun Sankar
Антиправительственная акция у офиса премьер-министра Шри-Ланки в Коломбо
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 14 июл — РИА Новости. В столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек, сообщает ланкийская газета Daily Mirror.
По сведениям издания, накануне днем и вечером в больницы Коломбо доставили 84 человека, 42 из которых получили травмы и ранения во время попытки протестующих прорваться в комплекс зданий парламента. Остальные пострадали днем в столкновениях при захвате офиса премьер-министра.
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Как уточняет новостной портал Adedarana, среди пострадавших — пять женщин. Кроме того, травмы получили один военнослужащий, двое полицейских и два журналиста.
В конце минувшей недели участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы штурмовали резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил, что уходит в отставку, и покинул страну. Это вызвало новую волну протестов, так как, вопреки ожиданиям оппозиции, Раджапакса не передал заявление об отставке спикеру парламента и назначил временно исполняющим обязанности президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют протестующие.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего республика не может закупить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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