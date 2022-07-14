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Орлов: аграрии Приамурья перевыполнили план по севу картофеля и овощей - РИА Новости, 14.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220714/sev-1802323394.html
Орлов: аграрии Приамурья перевыполнили план по севу картофеля и овощей
Орлов: аграрии Приамурья перевыполнили план по севу картофеля и овощей - РИА Новости, 14.07.2022
Орлов: аграрии Приамурья перевыполнили план по севу картофеля и овощей
Сельхозтоваропроизводители в 11 районах Амурской области благодаря региональным и федеральным мерам поддержки выполнили и перевыполнили план по севу овощей и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T03:58
2022-07-14T03:58
амурская область
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
василий орлов (губернатор)
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл — РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители в 11 районах Амурской области благодаря региональным и федеральным мерам поддержки выполнили и перевыполнили план по севу овощей и картофеля, сообщил губернатор Василий Орлов.В региональном правительстве подвели итоги посевной кампании.Губернатор отметил, что меры поддержки работают, поэтому предлагается расширять их на федеральном уровне."Предложения озвучил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе. Коллеги из других субъектов нас в этом поддерживают. Работа в данном направлении стратегически важна — это продовольственная безопасность", — добавил Орлов.На совещании министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, яровой сев в Приамурье составил 1058 тысяч гектаров — это выше уровня прошлого года на 66 тысяч гектаров."Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 178 тысяч гектаров, что ниже на 17 тысяч уровня 2021 года. Недосев зерновых культур связан с выпадением весной большого количества осадков. В нескольких районах осадки превышали норму в два раза, из-за этого были упущены лучшие агротехнические сроки", — сказал Турков.Часть незасеянных зерновых полей была отставлена под посев 2023 года, либо засеяна соей. Соя размещена на площади 857 тысяч гектар, это выше плана на 8 тысяч и уровня 2021 года на 88 тысяч. Картофель размещен на площади 1,9 тысячи гектаров, овощи открытого грунта — на 0,45 тысячи. Кормовые культуры размещены на площади 41,1 тысячи гектаров, это ниже, чем в 2021 году на 12,1 тысячи.Два региональных предприятия решили заняться возделыванием новых для области культур. ООО "Казанское" посеяло лён масличный на 706 гектарах. ООО "АгроПриамурье" начали возделывать фасоль, в этом году — на площади 4 тысячи гектаров.В 2022 года по поручению губернатора региональный Минсельхоз провел большую работу с аграриями, занимающимися выращиванием картофеля и овощами. С декабря 2021 года в министерстве еженедельно вели мониторинг предприятий, анализировали ситуацию по обеспечению семенами, логистику, финансовые возможности предприятий, прошли совещания.
https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), василий орлов (губернатор), благовещенск, общество
03:58 14.07.2022
 
Орлов: аграрии Приамурья перевыполнили план по севу картофеля и овощей

Губернатор Приамурья Орлов: аграрии региона перевыполнили план по севу картофеля и овощей

© Pixabay / RUSevКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Pixabay / RUSev
Картофель. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл — РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители в 11 районах Амурской области благодаря региональным и федеральным мерам поддержки выполнили и перевыполнили план по севу овощей и картофеля, сообщил губернатор Василий Орлов.
В региональном правительстве подвели итоги посевной кампании.

"В результате планомерной работы с аграриями мы видим, что в 50 предприятиях в этом году увеличили площади под картофель, а 17 аграриев увеличили площади под овощные культуры. В 11 муниципалитетах сельхозтоваропроизводители выполнили и даже перевыполнили план по севу овощей и картофеля. Благодаря региональным и федеральным мерам поддержки в некоторых муниципальных образованиях области посев овощей увеличился от 107 до 713%, по картофелю от 103 до 557%. Это не только позволит обеспечить жителей амурскими овощами, но и скажется на их цене", — приводят областные власти слова Орлова.

Губернатор отметил, что меры поддержки работают, поэтому предлагается расширять их на федеральном уровне.
"Предложения озвучил на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Петровиче Трутневе. Коллеги из других субъектов нас в этом поддерживают. Работа в данном направлении стратегически важна — это продовольственная безопасность", — добавил Орлов.
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На совещании министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, яровой сев в Приамурье составил 1058 тысяч гектаров — это выше уровня прошлого года на 66 тысяч гектаров.
"Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 178 тысяч гектаров, что ниже на 17 тысяч уровня 2021 года. Недосев зерновых культур связан с выпадением весной большого количества осадков. В нескольких районах осадки превышали норму в два раза, из-за этого были упущены лучшие агротехнические сроки", — сказал Турков.
Часть незасеянных зерновых полей была отставлена под посев 2023 года, либо засеяна соей. Соя размещена на площади 857 тысяч гектар, это выше плана на 8 тысяч и уровня 2021 года на 88 тысяч. Картофель размещен на площади 1,9 тысячи гектаров, овощи открытого грунта — на 0,45 тысячи. Кормовые культуры размещены на площади 41,1 тысячи гектаров, это ниже, чем в 2021 году на 12,1 тысячи.
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В 2022 года по поручению губернатора региональный Минсельхоз провел большую работу с аграриями, занимающимися выращиванием картофеля и овощами. С декабря 2021 года в министерстве еженедельно вели мониторинг предприятий, анализировали ситуацию по обеспечению семенами, логистику, финансовые возможности предприятий, прошли совещания.
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