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В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком - РИА Новости, 14.07.2022
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В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком
В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком - РИА Новости, 14.07.2022
В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком
Четырехлетний мальчик в Саратове опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил серьезные ожоги, от которых спустя полторы недели скончался в больнице,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:42
2022-07-14T22:42
происшествия
здоровье - общество
дети
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик в Саратове опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил серьезные ожоги, от которых спустя полторы недели скончался в больнице, проводится проверка, сообщило региональное управление СК РФ."Пятого июля 2022 года в дневное время в ожоговое отделение лечебного учреждения был госпитализирован четырехлетний ребенок. У пострадавшего были диагностированы ожоги кипятком первой, второй, третьей степени туловища, а также верхних и нижних конечностей. Медики боролись за жизнь пациента, однако 14 июля он скончался. По предварительной версии, ожоги ребенок получил, находясь по месту своего проживания, опрокинув на себя чайник с кипятком. Данные сведения проверяются", - говорится в сообщении.Прокуратура региона в Telegram-канале заявила, что также проводит проверку по факту смерти четырехлетнего мальчика, которого 5 июля в больницу доставили родители."Семья, в которой проживал несовершеннолетний, благополучная, в поле зрения органов профилактики не попадала. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствующих произошедшему. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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происшествия, здоровье - общество, дети, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
22:42 14.07.2022
 
В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

СК: в Саратове погиб четырехлетний мальчик, опрокинув на себя чайник с кипятком

© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик в Саратове опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил серьезные ожоги, от которых спустя полторы недели скончался в больнице, проводится проверка, сообщило региональное управление СК РФ.
"Пятого июля 2022 года в дневное время в ожоговое отделение лечебного учреждения был госпитализирован четырехлетний ребенок. У пострадавшего были диагностированы ожоги кипятком первой, второй, третьей степени туловища, а также верхних и нижних конечностей. Медики боролись за жизнь пациента, однако 14 июля он скончался. По предварительной версии, ожоги ребенок получил, находясь по месту своего проживания, опрокинув на себя чайник с кипятком. Данные сведения проверяются", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона в Telegram-канале заявила, что также проводит проверку по факту смерти четырехлетнего мальчика, которого 5 июля в больницу доставили родители.
"Семья, в которой проживал несовершеннолетний, благополучная, в поле зрения органов профилактики не попадала. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствующих произошедшему. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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