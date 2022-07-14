https://ria.ru/20220714/rebenok-1802576018.html

В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком - РИА Новости, 14.07.2022

В Саратове погиб ребенок, опрокинув на себя чайник с кипятком

Четырехлетний мальчик в Саратове опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил серьезные ожоги, от которых спустя полторы недели скончался в больнице,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:42

2022-07-14T22:42

2022-07-14T22:42

происшествия

здоровье - общество

дети

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52f9ba07510f5397136f9854c5a40a4b.jpg

САРАТОВ, 14 июл - РИА Новости. Четырехлетний мальчик в Саратове опрокинул на себя чайник с горячей водой и получил серьезные ожоги, от которых спустя полторы недели скончался в больнице, проводится проверка, сообщило региональное управление СК РФ."Пятого июля 2022 года в дневное время в ожоговое отделение лечебного учреждения был госпитализирован четырехлетний ребенок. У пострадавшего были диагностированы ожоги кипятком первой, второй, третьей степени туловища, а также верхних и нижних конечностей. Медики боролись за жизнь пациента, однако 14 июля он скончался. По предварительной версии, ожоги ребенок получил, находясь по месту своего проживания, опрокинув на себя чайник с кипятком. Данные сведения проверяются", - говорится в сообщении.Прокуратура региона в Telegram-канале заявила, что также проводит проверку по факту смерти четырехлетнего мальчика, которого 5 июля в больницу доставили родители."Семья, в которой проживал несовершеннолетний, благополучная, в поле зрения органов профилактики не попадала. Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствующих произошедшему. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220627/rebenok-1798435068.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, дети, саратов, следственный комитет россии (ск рф)