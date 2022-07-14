https://ria.ru/20220714/putin-1802547826.html
Путин подписал закон о снятии необходимости сдачи паспорта для беженцев
Путин подписал закон о снятии необходимости сдачи паспорта для беженцев - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о снятии необходимости сдачи паспорта для беженцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий обязанность с беженцев, экстренно прибывающих в Россию, сдавать паспорт на хранение в органы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:34
2022-07-14T19:34
2022-07-14T20:05
константин затулин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий обязанность с беженцев, экстренно прибывающих в Россию, сдавать паспорт на хранение в органы внутренних дел.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон снимает с иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших в России временное убежище, необходимость сдавать на хранение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел документы, подтверждающие личность, что требовалось действующим законом.Как отмечал ранее автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, новая норма позволит устранить "дополнительные препоны и проволочки с возвращением документа". Кроме того, по словам парламентария, существующая единая база уполномоченных органов уже даёт возможность контролировать пересечение границы временными беженцами без сдачи паспорта на хранение.Закон относится только к предоставлению временного убежища.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
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константин затулин, россия, госдума рф, снг
19:34 14.07.2022 (обновлено: 20:05 14.07.2022)
Путин подписал закон о снятии необходимости сдачи паспорта для беженцев
Путин подписал закон о снятии необходимости сдачи паспорта по прибытии в Россию