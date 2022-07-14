14:35 14.07.2022 (обновлено: 14:49 14.07.2022)
В Македонии начались протесты во время визита главы Еврокомиссии
Оппозиция Северной Македонии начала протест против вступления в ЕС на условиях Болгарии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
Памятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Оппозиция Северной Македонии начала массовый протест перед зданием Собрания (парламента) в Скопье в день визита главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая обратится к депутатам по договору с Болгарией ради интеграции в ЕС.
В Скопье и других городах страны проходят массовые протесты из-за предложения председательствовавшей в Совете ЕС Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев. Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ блокировала 8 июля пятницу несколько важных трасс в стране с требованием к правительству отказаться от предложения Франции по договору с Болгарией ради интеграции в ЕС.
"Перед Собранием начался протест "Ультиматум, нет, спасибо" участники которого требуют отказа от французского предложения по снятию болгарского вето на начало переговоров с ЕС. В отличие от предыдущих дней, сегодняшний протест был назначен на 12.00 (13.00 мск) когда в Собрании ожидали прибытия председателя ЕК, чье обращение к депутатам назначено на 13.00 (14.00 мск), а в 13.30 (14.00 мск) в повестке пленарного заседания французское предложение", - передает портал МКД.
Наиболее напряженная акция была с минувшего вторника на среду, когда в столкновении демонстрантов с полицией на площади перед Собранием (парламентом) пострадали 47 полицейских и были задержаны 11 демонстрантов, на следующий вечер также были беспорядки, травмированы несколько человек. МВД страны продолжает выявлять и задерживать участников прошедших насильственных акций.