https://ria.ru/20220714/penkin-1802446751.html

Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами

Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами - РИА Новости, 14.07.2022

Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами

Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:52

2022-07-14T14:52

2022-07-14T14:52

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сергей пенкин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств.На YouTube-канале Super он пошутил ведущей в ответ.В последние годы он встречался с телеведущей из Одессы Владленой. Они собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась из-за большого расстояния между ними. Артист признавался, что часто влюблялся, но его много предавали.Ранее на слухи о своем свидании с мужчиной ответил Максим Галкин. Его якобы видели в Риге в компании молодого парня.

https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей пенкин, шоу-бизнес