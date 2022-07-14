https://ria.ru/20220714/penkin-1802446751.html
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами - РИА Новости, 14.07.2022
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами
Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:52
2022-07-14T14:52
2022-07-14T14:52
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сергей пенкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств.На YouTube-канале Super он пошутил ведущей в ответ.В последние годы он встречался с телеведущей из Одессы Владленой. Они собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась из-за большого расстояния между ними. Артист признавался, что часто влюблялся, но его много предавали.Ранее на слухи о своем свидании с мужчиной ответил Максим Галкин. Его якобы видели в Риге в компании молодого парня.
https://ria.ru/20220714/orbakayte-1802409554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сергей пенкин, шоу-бизнес
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами
Певец Сергей Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами