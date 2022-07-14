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Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220714/penkin-1802446751.html
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами - РИА Новости, 14.07.2022
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами
Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:52
2022-07-14T14:52
шоубиз
знаменитости
сергей пенкин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств.На YouTube-канале Super он пошутил ведущей в ответ.В последние годы он встречался с телеведущей из Одессы Владленой. Они собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась из-за большого расстояния между ними. Артист признавался, что часто влюблялся, но его много предавали.Ранее на слухи о своем свидании с мужчиной ответил Максим Галкин. Его якобы видели в Риге в компании молодого парня.
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знаменитости, сергей пенкин, шоу-бизнес
14:52 14.07.2022
 
Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами

Певец Сергей Пенкин ответил на вопрос о романах с мужчинами

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Сергей Пенкин
Певец Сергей Пенкин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сергей Пенкин ответил на вопрос о своих романах с мужчинами. Певец сообщил, что никогда не испытывал к ним романтических чувств.

"Не было мужчин в моей жизни. Почему они должны быть?" – отметил артист.

На YouTube-канале Super он пошутил ведущей в ответ.

"Так, вы сегодня ко мне едете? Или я к вам?" – засмеялся Сергей.

В последние годы он встречался с телеведущей из Одессы Владленой. Они собирались пожениться, но свадьба так и не состоялась из-за большого расстояния между ними. Артист признавался, что часто влюблялся, но его много предавали.

"Кому-то не нравится, что я постоянно езжу на гастроли, кому-то – что я гуляю…", – заключил певец.

Ранее на слухи о своем свидании с мужчиной ответил Максим Галкин. Его якобы видели в Риге в компании молодого парня.
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