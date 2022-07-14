https://ria.ru/20220714/pchely-1802499297.html
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2022
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге
Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:05
2022-07-14T17:05
2022-07-14T17:05
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление Росприроднадзора."Роение пчел, которое наблюдали петербуржцы дважды за неделю, это когда группа пчел выходит из семьи для дальнейшего увеличения популяции", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что обычно "роевой инстинкт" просыпается с середины апреля, когда в улье появляется молодое поколение."Отделившись, рой останавливается в безветренном месте и улетает после сигнала пчелок-разведчиц", - пояснили в Росприроднадзоре.Пчелы-разведчицы из отделившегося роя улетают в поисках нового места обитания. Отделившийся рой до трех дней ищет новое место и улетает.По данным ведомства, в период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи, поэтому они малоподвижны и не представляют угрозы для человека.
https://ria.ru/20220713/pchely-1802257760.html
https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге
"Нашествие" пчел в Петербурге объяснили стремлением насекомых к увеличению популяции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление Росприроднадзора.
"Роение пчел, которое наблюдали петербуржцы дважды за неделю, это когда группа пчел выходит из семьи для дальнейшего увеличения популяции", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обычно "роевой инстинкт" просыпается с середины апреля, когда в улье появляется молодое поколение.
"Отделившись, рой останавливается в безветренном месте и улетает после сигнала пчелок-разведчиц", - пояснили в Росприроднадзоре
.
Пчелы-разведчицы из отделившегося роя улетают в поисках нового места обитания. Отделившийся рой до трех дней ищет новое место и улетает.
По данным ведомства, в период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи, поэтому они малоподвижны и не представляют угрозы для человека.