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Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2022
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Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2022
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге
Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:05
2022-07-14T17:05
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление Росприроднадзора."Роение пчел, которое наблюдали петербуржцы дважды за неделю, это когда группа пчел выходит из семьи для дальнейшего увеличения популяции", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что обычно "роевой инстинкт" просыпается с середины апреля, когда в улье появляется молодое поколение."Отделившись, рой останавливается в безветренном месте и улетает после сигнала пчелок-разведчиц", - пояснили в Росприроднадзоре.Пчелы-разведчицы из отделившегося роя улетают в поисках нового места обитания. Отделившийся рой до трех дней ищет новое место и улетает.По данным ведомства, в период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи, поэтому они малоподвижны и не представляют угрозы для человека.
https://ria.ru/20220713/pchely-1802257760.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург
17:05 14.07.2022
 
Росприроднадзор объяснил нашествие пчел в Петербурге

"Нашествие" пчел в Петербурге объяснили стремлением насекомых к увеличению популяции

© РИА Новости / Александр КондратюкПчелы возле ульев на пасеке
Пчелы возле ульев на пасеке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Пчелы возле ульев на пасеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Жители Петербурга дважды за неделю наблюдали рой пчел в городе, это связано со стремлением насекомых к увеличению популяции, сообщает Северо-западное управление Росприроднадзора.
"Роение пчел, которое наблюдали петербуржцы дважды за неделю, это когда группа пчел выходит из семьи для дальнейшего увеличения популяции", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что обычно "роевой инстинкт" просыпается с середины апреля, когда в улье появляется молодое поколение.
"Отделившись, рой останавливается в безветренном месте и улетает после сигнала пчелок-разведчиц", - пояснили в Росприроднадзоре.
Пчелы-разведчицы из отделившегося роя улетают в поисках нового места обитания. Отделившийся рой до трех дней ищет новое место и улетает.
По данным ведомства, в период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи, поэтому они малоподвижны и не представляют угрозы для человека.
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