Рейтинг@Mail.ru
МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/obmen-1802404201.html
МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене
МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене - РИА Новости, 14.07.2022
МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене
До завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах ее возвращения в США, заявила в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:55
2022-07-14T17:08
в мире
сша
москва
бриттни грайнер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802496264_0:8:2142:1213_1920x0_80_0_0_0bcb30636a96606efcf2898880e02bcf.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. До завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах ее возвращения в США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой. Как будто бы они (США) этого не знают и не понимают", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли она подтвердить заявление Белого дома, что Вашингтон работает с Москвой по возвращению Грайнер на родину, и ведутся ли сейчас в принципе переговоры по обмену заключенными между РФ и США.Оценивая заявление США по данной тематике, Захарова выразила сожаление, что Вашингтон выбрал путь публичных заявлений, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе по дипканалам. По ее словам, шумиха в подобных процессах "порой просто мешает"."Когда идет реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а это именно классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой, вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать, чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем, значит, меньше они ведут реальной продуктивной работы", - добавила Захарова.По ее словам, если бы уполномоченные должностные лица США "были заняты работой по разрешению судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить".В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.
https://ria.ru/20220714/mid-1802400471.html
https://rsport.ria.ru/20220714/grayner-1802327666.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802496264_147:0:2142:1496_1920x0_80_0_0_e98f171aaa00fc5f5aeccf42d69e0347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, бриттни грайнер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:55 14.07.2022 (обновлено: 17:08 14.07.2022)
 
МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене

Захарова: до завершения судебных процедур по делу Грайнер говорить об обмене рано

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. До завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах ее возвращения в США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой. Как будто бы они (США) этого не знают и не понимают", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли она подтвердить заявление Белого дома, что Вашингтон работает с Москвой по возвращению Грайнер на родину, и ведутся ли сейчас в принципе переговоры по обмену заключенными между РФ и США.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:45
Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД
Оценивая заявление США по данной тематике, Захарова выразила сожаление, что Вашингтон выбрал путь публичных заявлений, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе по дипканалам. По ее словам, шумиха в подобных процессах "порой просто мешает".
"Когда идет реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а это именно классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой, вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать, чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем, значит, меньше они ведут реальной продуктивной работы", - добавила Захарова.
По ее словам, если бы уполномоченные должностные лица США "были заняты работой по разрешению судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить".
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 07:11Баскетбол
Суд Подмосковья допросит баскетболистку Грайнер по делу о контрабанде
 
В миреСШАМоскваБриттни ГрайнерМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала