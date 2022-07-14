https://ria.ru/20220714/obmen-1802404201.html

МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене

МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене - РИА Новости, 14.07.2022

МИД: до завершения процедур по делу Грайнер рано говорить об обмене

До завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах ее возвращения в США, заявила в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:55

2022-07-14T12:55

2022-07-14T17:08

в мире

сша

москва

бриттни грайнер

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. До завершения судебных процедур по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер рано говорить о потенциальных вариантах ее возвращения в США, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты ее возвращения домой. Как будто бы они (США) этого не знают и не понимают", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли она подтвердить заявление Белого дома, что Вашингтон работает с Москвой по возвращению Грайнер на родину, и ведутся ли сейчас в принципе переговоры по обмену заключенными между РФ и США.Оценивая заявление США по данной тематике, Захарова выразила сожаление, что Вашингтон выбрал путь публичных заявлений, вместо того, чтобы сосредоточиться на работе по дипканалам. По ее словам, шумиха в подобных процессах "порой просто мешает"."Когда идет реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а это именно классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой, вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать, чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем, значит, меньше они ведут реальной продуктивной работы", - добавила Захарова.По ее словам, если бы уполномоченные должностные лица США "были заняты работой по разрешению судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить".В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

https://ria.ru/20220714/mid-1802400471.html

https://rsport.ria.ru/20220714/grayner-1802327666.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, москва, бриттни грайнер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова