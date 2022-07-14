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Путин подписал закон о введении единого налогового счета - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон о введении единого налогового счета
Путин подписал закон о введении единого налогового счета - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о введении единого налогового счета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего гражданам и организациям РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:26
2022-07-14T16:26
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон призван упростить уплату налогов и других обязательных платежей. Его реализация позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.Сейчас плательщик заполняет множество платежных поручений с большим количеством реквизитов. Вместо этого законом внедряется единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица и все налоговые обязательства оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.Причем наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов фактически будет исключено. А если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму налогов, подлежащих уплате, их можно не только вернуть, но и зачесть в счет предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых органов, а также в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.Однако если налог за налогоплательщика уплатило другое лицо, то оно будет не вправе требовать возврата уплаченных средств. Помимо этого, уплата налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов будет возможна отдельно, то есть не в составе единого налогового платежа. Законом также уточняются основания взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей.
https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html
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экономика, владимир путин, россия
16:26 14.07.2022
 
Путин подписал закон о введении единого налогового счета

Путин подписал закон о введении счета, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон призван упростить уплату налогов и других обязательных платежей. Его реализация позволит создать налогоплательщикам более комфортные условия, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.
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Сейчас плательщик заполняет множество платежных поручений с большим количеством реквизитов. Вместо этого законом внедряется единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица и все налоговые обязательства оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.
Причем наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов фактически будет исключено. А если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму налогов, подлежащих уплате, их можно не только вернуть, но и зачесть в счет предстоящей уплаты налога или исполнения решений налоговых органов, а также в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.
Однако если налог за налогоплательщика уплатило другое лицо, то оно будет не вправе требовать возврата уплаченных средств. Помимо этого, уплата налога на профессиональный доход и сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов будет возможна отдельно, то есть не в составе единого налогового платежа. Законом также уточняются основания взыскания задолженности в судебном порядке с организаций и индивидуальных предпринимателей.
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