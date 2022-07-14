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Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств - РИА Новости, 14.07.2022
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Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств - РИА Новости, 14.07.2022
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:08
2022-07-14T19:08
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных средств, составляющие коммерческую тайну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает возможность представления Минздравом Минпромторгу РФ документов о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат, для целей лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.Поскольку такие сведения представляют коммерческую тайну, изменения также планируется внести в закон "О коммерческой тайне". Поправки позволят предоставлять такие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, которое предполагает закон.
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здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
19:08 14.07.2022
 
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств

Путин подписал закон о доступе Минпромторга к документам о производстве лекарств

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных средств, составляющие коммерческую тайну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает возможность представления Минздравом Минпромторгу РФ документов о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат, для целей лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.
Поскольку такие сведения представляют коммерческую тайну, изменения также планируется внести в закон "О коммерческой тайне". Поправки позволят предоставлять такие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, которое предполагает закон.
Сапер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 18:55
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Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир Путин
 
 
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