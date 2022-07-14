https://ria.ru/20220714/minpromtorg-1802542981.html
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств - РИА Новости, 14.07.2022
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:08
2022-07-14T19:08
2022-07-14T19:08
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных средств, составляющие коммерческую тайну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает возможность представления Минздравом Минпромторгу РФ документов о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат, для целей лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.Поскольку такие сведения представляют коммерческую тайну, изменения также планируется внести в закон "О коммерческой тайне". Поправки позволят предоставлять такие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, которое предполагает закон.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин
Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств
Путин подписал закон о доступе Минпромторга к документам о производстве лекарств