https://ria.ru/20220714/minpromtorg-1802542981.html

Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств

Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств - РИА Новости, 14.07.2022

Минпромторг получил доступ к документам о процессе производства лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:08

2022-07-14T19:08

2022-07-14T19:08

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право Минпромторгу получать от Минздрава документы о процессе производства и контроле лекарственных средств, составляющие коммерческую тайну. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон устанавливает возможность представления Минздравом Минпромторгу РФ документов о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся в регистрационном досье на лекарственный препарат, для целей лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.Поскольку такие сведения представляют коммерческую тайну, изменения также планируется внести в закон "О коммерческой тайне". Поправки позволят предоставлять такие сведения в рамках межведомственного взаимодействия, которое предполагает закон.

https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин