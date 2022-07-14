https://ria.ru/20220714/lisichansk-1802360233.html

Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку

Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку

Главная телевышка Лисичанска была уничтожена украинскими войсками при отступлении из города, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:09

2022-07-14T11:09

2022-07-14T11:19

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Главная телевышка Лисичанска была уничтожена украинскими войсками при отступлении из города, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики."Украинские националисты при отступлении из Лисичанска уничтожили главную телевышку города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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