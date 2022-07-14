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Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1802360233.html
Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку
Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку
Главная телевышка Лисичанска была уничтожена украинскими войсками при отступлении из города, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:09
2022-07-14T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Главная телевышка Лисичанска была уничтожена украинскими войсками при отступлении из города, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики."Украинские националисты при отступлении из Лисичанска уничтожили главную телевышку города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1801968086.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:09 14.07.2022 (обновлено: 11:19 14.07.2022)
 
Украинские войска при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку

Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ при отступлении из Лисичанска уничтожили телевышку

© РИА Новости / Мария МарикянЛисичанск
Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Главная телевышка Лисичанска была уничтожена украинскими войсками при отступлении из города, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Украинские националисты при отступлении из Лисичанска уничтожили главную телевышку города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобожден еще один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Центр Лисичанска - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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