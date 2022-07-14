https://ria.ru/20220714/krasko-1802422368.html
Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге
Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2022
Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге
Народный артист России Иван Краско госпитализирован в больницу на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:54
2022-07-14T13:54
2022-07-14T14:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско госпитализирован в больницу на Крестовском острове в Петербурге, сообщили РИА Новости в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер."Да, Иван Краско госпитализирован", - сказали в театре. Директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил РИА Новости госпитализацию Краско и уточнил, что врачи оценили его состояние как стабильное. "Ближайший спектакль у Ивана Ивановича 24 июля, он хочет на сцену, но нужно привести здоровье в порядок. Ждем, что скажут врачи", - добавил Смородинов.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале этого года он проходил реабилитацию в больнице.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, 23 сентября 2020 года отметил 90-летие.
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РИА Новости
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новости культуры, здоровье - общество, иван краско, россия, санкт-петербург, культура
13:54 14.07.2022 (обновлено: 14:02 14.07.2022)
Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Петербурге