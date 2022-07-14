https://ria.ru/20220714/kompanii-1802333492.html

Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний - РИА Новости, 14.07.2022

Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:47

2022-07-14T08:47

2022-07-14T16:15

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка."Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — сказал он в четверг на расширенном заседании правительства.Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. "Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — констатировал он.

https://ria.ru/20220707/kazakhstan-1800856833.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев