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Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний - РИА Новости, 14.07.2022
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Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний - РИА Новости, 14.07.2022
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:47
2022-07-14T16:15
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка."Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — сказал он в четверг на расширенном заседании правительства.Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. "Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — констатировал он.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:47 14.07.2022 (обновлено: 16:15 14.07.2022)
 
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

Президент Казахстана поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
"Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов", — сказал он в четверг на расширенном заседании правительства.
Президент напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. "Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет", — констатировал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 10:16
Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для экспорта нефти
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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