18:52 14.07.2022 (обновлено: 18:54 14.07.2022)
"Единая Россия" создала комитет по поддержке женщин из России и Донбасса
ЕР создала комитет для реализации проектов по поддержке женщин из России и Донбасса
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса, координировать работу будет заместитель секретаря Генсовета партии Дарья Лантратова, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса. Координировать его работу будет замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова", - сказано в сообщении.
В партии уточнили РИА Новости, что комитет был сформирован 14 июля. Сейчас уже прорабатываются несколько проектов, в том числе связанных с организацией психологической помощи. Также в работе планы по созданию региональных женских клубов.
"Комитет, как рабочий орган, пока не сформирован, но о готовности включиться в реализацию инициативы уже заявили президент благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" Анна Данилова, директор благотворительного фонда "Жизнь в движении" Мария Соколова, руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, учредитель благотворительного фонда "Я без мамы" Кристина Исаева; исполнительный директор благотворительного фонда "Николая Чудотворца" в Ростове-на-Дону Виктория Мусиченко, создатель торговой марки и клуба активных родителей "MAMAНОНСТОП" Евгения Лазарева и другие руководители и представители российских организаций и объединений", - рассказали агентству.
Основные направления работы женского комитета: реализация инициатив женщин России и Донбасса, в том числе организация медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтеров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений; организация образовательных программ и тренингов; содействие в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов; помощь в развитии социального предпринимательства. Для этого на базе женского комитета "Единой России" планируют создавать женские клубы. Первый клуб начнет работу в Ростове-на-Дону.
"Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобождённых территориях. Им требуется наша поддержка. В продолжение гуманитарной миссии "Единая Россия" поможет выработать совместные решения и разработать проекты, которые окажут женщинам в ЛДНР (ЛНР и ДНР - ред.) необходимую помощь", - приводят в сообщении слова Лантратовой на встрече с представителями женских объединений, советов, некоммерческих и волонтерских организаций России, ЛНР и ДНР в Ростове-на-Дону.
Замсекретаря Генсовета партии также рассказала РИА Новости, что видна не только востребованность поддержки жителей освобожденных территорий, но и готовность включиться в налаживание мирной, полноценной жизни. Также она выразила уверенность, что проекту "присоединятся и другие женские организации ДНР и ЛНР, и просто активные жители региона".