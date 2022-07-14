https://ria.ru/20220714/komitet-1802540128.html

"Единая Россия" создала комитет по поддержке женщин из России и Донбасса

"Единая Россия" создала комитет по поддержке женщин из России и Донбасса - РИА Новости, 14.07.2022

"Единая Россия" создала комитет по поддержке женщин из России и Донбасса

"Единая Россия" создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса, координировать работу будет заместитель секретаря... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:52

2022-07-14T18:52

2022-07-14T18:54

николай чудотворец

евгения лазарева

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" создала женский комитет для реализации проектов по поддержке женщин России и Донбасса, координировать работу будет заместитель секретаря Генсовета партии Дарья Лантратова, сообщили в пресс-службе ЕР.В партии уточнили РИА Новости, что комитет был сформирован 14 июля. Сейчас уже прорабатываются несколько проектов, в том числе связанных с организацией психологической помощи. Также в работе планы по созданию региональных женских клубов."Комитет, как рабочий орган, пока не сформирован, но о готовности включиться в реализацию инициативы уже заявили президент благотворительного фонда социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" Анна Данилова, директор благотворительного фонда "Жизнь в движении" Мария Соколова, руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, учредитель благотворительного фонда "Я без мамы" Кристина Исаева; исполнительный директор благотворительного фонда "Николая Чудотворца" в Ростове-на-Дону Виктория Мусиченко, создатель торговой марки и клуба активных родителей "MAMAНОНСТОП" Евгения Лазарева и другие руководители и представители российских организаций и объединений", - рассказали агентству.Основные направления работы женского комитета: реализация инициатив женщин России и Донбасса, в том числе организация медицинской и психологической помощи женщинам и детям с привлечением волонтеров-медиков, благотворительных фондов, медучреждений; организация образовательных программ и тренингов; содействие в трудоустройстве и создании досуга женщин разных возрастов; помощь в развитии социального предпринимательства. Для этого на базе женского комитета "Единой России" планируют создавать женские клубы. Первый клуб начнет работу в Ростове-на-Дону."Мы знаем, как непросто приходится женщинам на Донбассе, в освобождённых территориях. Им требуется наша поддержка. В продолжение гуманитарной миссии "Единая Россия" поможет выработать совместные решения и разработать проекты, которые окажут женщинам в ЛДНР (ЛНР и ДНР - ред.) необходимую помощь", - приводят в сообщении слова Лантратовой на встрече с представителями женских объединений, советов, некоммерческих и волонтерских организаций России, ЛНР и ДНР в Ростове-на-Дону.Замсекретаря Генсовета партии также рассказала РИА Новости, что видна не только востребованность поддержки жителей освобожденных территорий, но и готовность включиться в налаживание мирной, полноценной жизни. Также она выразила уверенность, что проекту "присоединятся и другие женские организации ДНР и ЛНР, и просто активные жители региона".

https://ria.ru/20220707/zhkkh-1801080104.html

https://ria.ru/20220713/pomosch-1802140684.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николай чудотворец, евгения лазарева, донецкая народная республика, луганская народная республика