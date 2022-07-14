10:21 14.07.2022 (обновлено: 16:33 14.07.2022)
В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля
Adaderana: власти объявили в Коломбо комендантский час до пяти утра пятницы, 15 июля
© AP Photo / Eranga JayawardenaСолдаты армии Шри-Ланки выгоняют протестующих из офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Солдаты армии Шри-Ланки выгоняют протестующих из офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе
БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент правительственной информации страны.
"В административном районе Коломбо введен комендантский час с 12.00, полудня сегодняшнего дня, до 5.00 завтрашнего дня (15 июля)", - говорится в заявлении департамента, которое цитирует портал.
"Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел в действие комендантский час в соответствии с положениями постановления об общественной безопасности", - говорится в заявлении.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.