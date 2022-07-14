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В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля - РИА Новости, 14.07.2022
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В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля
В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля - РИА Новости, 14.07.2022
В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля
Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:21
2022-07-14T16:33
в мире
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
ранил викрамасингхе
готабая раджапакса
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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент правительственной информации страны."В административном районе Коломбо введен комендантский час с 12.00, полудня сегодняшнего дня, до 5.00 завтрашнего дня (15 июля)", - говорится в заявлении департамента, которое цитирует портал."Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел в действие комендантский час в соответствии с положениями постановления об общественной безопасности", - говорится в заявлении.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
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в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, ранил викрамасингхе, готабая раджапакса
10:21 14.07.2022 (обновлено: 16:33 14.07.2022)
 
В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля

Adaderana: власти объявили в Коломбо комендантский час до пяти утра пятницы, 15 июля

© AP Photo / Eranga JayawardenaСолдаты армии Шри-Ланки выгоняют протестующих из офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе
Солдаты армии Шри-Ланки выгоняют протестующих из офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Солдаты армии Шри-Ланки выгоняют протестующих из офиса премьер-министра Ранила Викрамесингхе
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент правительственной информации страны.
"В административном районе Коломбо введен комендантский час с 12.00, полудня сегодняшнего дня, до 5.00 завтрашнего дня (15 июля)", - говорится в заявлении департамента, которое цитирует портал.
"Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел в действие комендантский час в соответствии с положениями постановления об общественной безопасности", - говорится в заявлении.
Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.
Протестующие в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамесингхе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 09:40
Протестующие на Шри-Ланке передадут все правительственные здания властям
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-ЛанкеРанил ВикрамасингхеГотабая Раджапакса
 
 
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