https://ria.ru/20220714/kolombo-1802347878.html

В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля

В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля - РИА Новости, 14.07.2022

В Коломбо объявили комендантский час до пяти утра 15 июля

Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:21

2022-07-14T10:21

2022-07-14T16:33

в мире

шри-ланка

коломбо

политический кризис в шри-ланке

ранил викрамасингхе

готабая раджапакса

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БАНГКОК, 14 июл – РИА Новости. Власти Шри-Ланки объявили в столице страны Коломбо и столичном регионе комендантский час с полудня четверга до 5 утра пятницы, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент правительственной информации страны."В административном районе Коломбо введен комендантский час с 12.00, полудня сегодняшнего дня, до 5.00 завтрашнего дня (15 июля)", - говорится в заявлении департамента, которое цитирует портал."Исполняющий обязанности президента и премьер-министр Ранил Викрамасингхе ввел в действие комендантский час в соответствии с положениями постановления об общественной безопасности", - говорится в заявлении.Массовые уличные протесты против правительства президента Готабаи Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу 9 июля протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду 13 июля Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну. Протесты возобновились в среду после того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста.

https://ria.ru/20220714/shrilanka-1802341291.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке, ранил викрамасингхе, готабая раджапакса