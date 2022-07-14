https://ria.ru/20220714/kazakhstan-1802492080.html
В Кремле оценили планы Казахстана принять ушедшие из России компании
В Кремле оценили планы Казахстана принять ушедшие из России компании - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле оценили планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:45
2022-07-14T16:45
2022-07-14T17:10
экономика
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", - сказал Песков журналистам.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. По его словам, это даст Казахстану хорошие возможности для наращивания производства товаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, в мире, дмитрий песков
16:45 14.07.2022 (обновлено: 17:10 14.07.2022)
В Кремле оценили планы Казахстана принять ушедшие из России компании
Песков назвал планы Казахстана принять ушедшие из России компании совершенно нормальными
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль считает совершенно нормальными планы Казахстана создать условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", - сказал Песков журналистам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России
. По его словам, это даст Казахстану
хорошие возможности для наращивания производства товаров.