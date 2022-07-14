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Путин подписал закон об ограничении вывоза немаркированной икры с Камчатки - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон об ограничении вывоза немаркированной икры с Камчатки
Путин подписал закон об ограничении вывоза немаркированной икры с Камчатки - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об ограничении вывоза немаркированной икры с Камчатки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:35
2022-07-14T13:46
россия
экономика
камчатский край
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.При этом правительство РФ должно установить порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента, а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах.По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывалось пояснительной записке к закону. Эксперимент призван снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.
https://ria.ru/20220707/ikra-1800842697.html
https://ria.ru/20220421/import-1784752482.html
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россия, экономика, камчатский край, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), владимир путин, новости - туризм
13:35 14.07.2022 (обновлено: 13:46 14.07.2022)
 
Путин подписал закон об ограничении вывоза немаркированной икры с Камчатки

Авиапассажиры не смогут вывезти с Камчатки более десяти килограммов икры без маркировки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
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Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.
При этом правительство РФ должно установить порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента, а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.
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Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах.
По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывалось пояснительной записке к закону. Эксперимент призван снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.
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РоссияЭкономикаКамчатский крайЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Владимир ПутинНовости - Туризм
 
 
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