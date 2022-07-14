Киев просит у США ракеты большей дальности для HIMARS, заявили в Раде
Депутат Рады Вениславский: Киев убеждает США поставить для HIMARS ракеты большей дальности
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Неуправляемые снаряды американской РСЗО HIMARS имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. При этом дальность стрельбы HIMARS при использовании тактической ракеты доходит до 300 километров.
"На всех уровнях наше государство, наша власть ведет переговоры с представителями США — потому что это те образцы вооружений, которые поступают непосредственно из Соединенных Штатов, — о необходимости предоставления нам большей дальности ракет к HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 километров, в целом эти ракеты разной модификации способны поражать на гораздо большей глубине", — сказал Вениславский в эфире телеканала "Рада".
США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Украине, это будет делать Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.