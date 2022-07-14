https://ria.ru/20220714/himars-1802319882.html

Киев просит у США ракеты большей дальности для HIMARS, заявили в Раде

Киев просит у США ракеты большей дальности для HIMARS, заявили в Раде - РИА Новости, 14.07.2022

Киев просит у США ракеты большей дальности для HIMARS, заявили в Раде

Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:52

2022-07-14T01:52

2022-07-14T01:52

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

бриджит бринк

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.Неуправляемые снаряды американской РСЗО HIMARS имеют дальность до 45 километров, корректируемые снаряды имеют дальность, по разным данным, до 70-80 километров. При этом дальность стрельбы HIMARS при использовании тактической ракеты доходит до 300 километров.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены огнем ВС РФ.США заявляли о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут поставлены Украине, это будет делать Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220713/nato-1802290307.html

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html

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владимир зеленский, бриджит бринк, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы рф, в мире, федор вениславский, москва