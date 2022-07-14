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Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане

Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане - РИА Новости, 14.07.2022

Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане

Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:33

2022-07-14T07:33

2022-07-14T08:15

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казахстан

в мире

россия

природный газ

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс."С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьёзное взаимодействие", — сказал он журналистам.

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экономика, казахстан, в мире, россия, природный газ, нур-султан