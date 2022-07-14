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Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане - РИА Новости, 14.07.2022
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Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане
Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане - РИА Новости, 14.07.2022
Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане
Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:33
2022-07-14T08:15
экономика
казахстан
в мире
россия
природный газ
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс."С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьёзное взаимодействие", — сказал он журналистам.
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экономика, казахстан, в мире, россия, природный газ, нур-султан
07:33 14.07.2022 (обновлено: 08:15 14.07.2022)
 
Минэнерго: Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане

Замминистра энергетики Сниккарс: Россию интересуют проекты газовой генерации в Казахстане

© Фото : Минэнерго РФЗаместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Минэнерго РФ
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НУР-СУЛТАН, 14 июл — РИА Новости. Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.
"С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определенный технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьёзное взаимодействие", — сказал он журналистам.
 
ЭкономикаКазахстанВ миреРоссияПриродный газНур-Султан
 
 
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