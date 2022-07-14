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На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/ferma-1802580226.html
На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны
На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны - РИА Новости, 14.07.2022
На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны
Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:37
2022-07-14T23:37
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
в мире
россия
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 14 июл - РИА Новости. Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент РИА Новости."Мы (находимся – ред.) на расположении ВСУ. Они смастерили себе лабораторию по просушке, выращиванию конопли. Вентиляторы, обогревы, лампы стоят, обдувы. Даже бесперебойная подача электроэнергии есть, счетчики. Окно разрушили, основательно обложили стену, заборы воздуха (установили – ред.). Я не знаю, для чего они все это делали, но, судя по всему, "мотивировали" себя как-то, видимо, чтобы удержать какие-то позиции", - рассказал РИА Новости один из российских военных.Ферма оснащена всем необходимым оборудованием: ультрафиолетовыми лампами, теплицами, системами вентиляции, источниками бесперебойного питания, местами для сушки обильного "урожая".По оценке российских военных, с учетом объемов производства, украинское командование не могло не знать о ферме, и, предположительно, поощряло данную деятельность своих военнослужащих.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
лисичанск
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сергей шойгу, в мире, россия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
23:37 14.07.2022
 
На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны

Российские военные нашли ферму по выращиванию марихуаны на оставленных ВСУ позициях в ЛНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 14 июл - РИА Новости. Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы (находимся – ред.) на расположении ВСУ. Они смастерили себе лабораторию по просушке, выращиванию конопли. Вентиляторы, обогревы, лампы стоят, обдувы. Даже бесперебойная подача электроэнергии есть, счетчики. Окно разрушили, основательно обложили стену, заборы воздуха (установили – ред.). Я не знаю, для чего они все это делали, но, судя по всему, "мотивировали" себя как-то, видимо, чтобы удержать какие-то позиции", - рассказал РИА Новости один из российских военных.
Ферма оснащена всем необходимым оборудованием: ультрафиолетовыми лампами, теплицами, системами вентиляции, источниками бесперебойного питания, местами для сушки обильного "урожая".
По оценке российских военных, с учетом объемов производства, украинское командование не могло не знать о ферме, и, предположительно, поощряло данную деятельность своих военнослужащих.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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