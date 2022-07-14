На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны
Российские военные нашли ферму по выращиванию марихуаны на оставленных ВСУ позициях в ЛНР
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 14 июл - РИА Новости. Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы (находимся – ред.) на расположении ВСУ. Они смастерили себе лабораторию по просушке, выращиванию конопли. Вентиляторы, обогревы, лампы стоят, обдувы. Даже бесперебойная подача электроэнергии есть, счетчики. Окно разрушили, основательно обложили стену, заборы воздуха (установили – ред.). Я не знаю, для чего они все это делали, но, судя по всему, "мотивировали" себя как-то, видимо, чтобы удержать какие-то позиции", - рассказал РИА Новости один из российских военных.
Ферма оснащена всем необходимым оборудованием: ультрафиолетовыми лампами, теплицами, системами вентиляции, источниками бесперебойного питания, местами для сушки обильного "урожая".
По оценке российских военных, с учетом объемов производства, украинское командование не могло не знать о ферме, и, предположительно, поощряло данную деятельность своих военнослужащих.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.