https://ria.ru/20220714/ferma-1802580226.html

На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны

На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны - РИА Новости, 14.07.2022

На оставленных ВСУ позициях в ЛНР найдена ферма по выращиванию марихуаны

Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:37

2022-07-14T23:37

2022-07-14T23:37

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

в мире

россия

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 14 июл - РИА Новости. Российские военные обнаружили на оставленных украинским войсками позициях под Лисичанском ферму по промышленному выращиванию марихуаны, передает корреспондент РИА Новости."Мы (находимся – ред.) на расположении ВСУ. Они смастерили себе лабораторию по просушке, выращиванию конопли. Вентиляторы, обогревы, лампы стоят, обдувы. Даже бесперебойная подача электроэнергии есть, счетчики. Окно разрушили, основательно обложили стену, заборы воздуха (установили – ред.). Я не знаю, для чего они все это делали, но, судя по всему, "мотивировали" себя как-то, видимо, чтобы удержать какие-то позиции", - рассказал РИА Новости один из российских военных.Ферма оснащена всем необходимым оборудованием: ультрафиолетовыми лампами, теплицами, системами вентиляции, источниками бесперебойного питания, местами для сушки обильного "урожая".По оценке российских военных, с учетом объемов производства, украинское командование не могло не знать о ферме, и, предположительно, поощряло данную деятельность своих военнослужащих.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

лисичанск

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, в мире, россия, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины