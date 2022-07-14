https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html

Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья

Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья - РИА Новости, 14.07.2022

Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья

Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести освещение улиц и построить новый ФАП в селах Магдагачинского района, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:53

2022-07-14T12:53

2022-07-14T12:53

амурская область

общество

магдагачинский район

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести освещение улиц и построить новый ФАП в селах Магдагачинского района, сообщает региональное правительство.Орлов провел личный прием граждан в Магдагачинском районе. Многодетная мать попросила главу региона оказать содействие в освещении улиц в селе Чалганы, там нет фонарей более 30 лет. Губернатор поручил к началу нового учебного сделать освещение в селе."В первую очередь нужно установить фонари по тем маршрутам, где дети ходят в школу и детский сад и Дом культуры. Кроме этого, ребят необходимо обеспечить светоотражающими элементами", - приводят слова Орлова власти.Жительница поселка городского типа Магдагачи попросила отремонтировать кровлю дома, которая, по ее словам, протекает с 2005 года. Губернатор поручил жилинспекции совместно с администрацией района отработать с управляющей компанией и оперативно организовать текущий ремонт крыши. Также глава региона дал задание МинЖКХ совместно с Фондом капремонта до 1 июля 2023 года организовать капитальный ремонт кровли дома.В селе Черняево попросили оказать помощь в капитальном ремонте здания фельдшерско-акушерского пункта либо его переноса в другое помещение. Губернатор поручил региональным Минздраву и Минстрою взять вопрос на контроль и до конца года ввести в эксплуатацию новый ФАП."До конца года новый ФАП в селе Черняево должен начать полноценную работу. Средства на это предусмотрены. У нас действует региональная программа, по которой мы уже открыли два десятка быстровозводимых модульных ФАПов на территории области. Программа работает, но ее нужно корректировать. Грамотно выбирать территории, где мы устанавливаем фельдшерско-акушерские пункты, а также контрактоваться заранее. Ответственным ведомствам поручаю уже в этом году законтрактоваться по данному направлению на следующий год. Чтобы в 2023 году строительство началось", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20220713/magdagachi-1802138800.html

https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html

магдагачинский район

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амурская область

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Владимир Лаврентьев

общество, магдагачинский район, россия, василий орлов (губернатор), амурская область