https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья - РИА Новости, 14.07.2022
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья
Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести освещение улиц и построить новый ФАП в селах Магдагачинского района, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:53
2022-07-14T12:53
2022-07-14T12:53
амурская область
общество
магдагачинский район
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести освещение улиц и построить новый ФАП в селах Магдагачинского района, сообщает региональное правительство.Орлов провел личный прием граждан в Магдагачинском районе. Многодетная мать попросила главу региона оказать содействие в освещении улиц в селе Чалганы, там нет фонарей более 30 лет. Губернатор поручил к началу нового учебного сделать освещение в селе."В первую очередь нужно установить фонари по тем маршрутам, где дети ходят в школу и детский сад и Дом культуры. Кроме этого, ребят необходимо обеспечить светоотражающими элементами", - приводят слова Орлова власти.Жительница поселка городского типа Магдагачи попросила отремонтировать кровлю дома, которая, по ее словам, протекает с 2005 года. Губернатор поручил жилинспекции совместно с администрацией района отработать с управляющей компанией и оперативно организовать текущий ремонт крыши. Также глава региона дал задание МинЖКХ совместно с Фондом капремонта до 1 июля 2023 года организовать капитальный ремонт кровли дома.В селе Черняево попросили оказать помощь в капитальном ремонте здания фельдшерско-акушерского пункта либо его переноса в другое помещение. Губернатор поручил региональным Минздраву и Минстрою взять вопрос на контроль и до конца года ввести в эксплуатацию новый ФАП."До конца года новый ФАП в селе Черняево должен начать полноценную работу. Средства на это предусмотрены. У нас действует региональная программа, по которой мы уже открыли два десятка быстровозводимых модульных ФАПов на территории области. Программа работает, но ее нужно корректировать. Грамотно выбирать территории, где мы устанавливаем фельдшерско-акушерские пункты, а также контрактоваться заранее. Ответственным ведомствам поручаю уже в этом году законтрактоваться по данному направлению на следующий год. Чтобы в 2023 году строительство началось", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20220713/magdagachi-1802138800.html
https://ria.ru/20220713/zhile-1802106628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магдагачинский район, россия, василий орлов (губернатор), амурская область
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья
Орлов поручил построить ФАП и провести освещение в селах Магдагачинского района Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости.
Глава Амурской области Василий Орлов поручил провести освещение улиц и построить новый ФАП в селах Магдагачинского района, сообщает
региональное правительство.
Орлов провел личный прием граждан в Магдагачинском районе
. Многодетная мать попросила главу региона оказать содействие в освещении улиц в селе Чалганы, там нет фонарей более 30 лет. Губернатор поручил к началу нового учебного сделать освещение в селе.
"В первую очередь нужно установить фонари по тем маршрутам, где дети ходят в школу и детский сад и Дом культуры. Кроме этого, ребят необходимо обеспечить светоотражающими элементами", - приводят слова Орлова власти.
Жительница поселка городского типа Магдагачи попросила отремонтировать кровлю дома, которая, по ее словам, протекает с 2005 года. Губернатор поручил жилинспекции совместно с администрацией района отработать с управляющей компанией и оперативно организовать текущий ремонт крыши. Также глава региона дал задание МинЖКХ совместно с Фондом капремонта до 1 июля 2023 года организовать капитальный ремонт кровли дома.
В селе Черняево попросили оказать помощь в капитальном ремонте здания фельдшерско-акушерского пункта либо его переноса в другое помещение. Губернатор поручил региональным Минздраву и Минстрою взять вопрос на контроль и до конца года ввести в эксплуатацию новый ФАП.
"До конца года новый ФАП в селе Черняево должен начать полноценную работу. Средства на это предусмотрены. У нас действует региональная программа, по которой мы уже открыли два десятка быстровозводимых модульных ФАПов на территории области. Программа работает, но ее нужно корректировать. Грамотно выбирать территории, где мы устанавливаем фельдшерско-акушерские пункты, а также контрактоваться заранее. Ответственным ведомствам поручаю уже в этом году законтрактоваться по данному направлению на следующий год. Чтобы в 2023 году строительство началось", - отметил Орлов.