https://ria.ru/20220714/eyvazov-1802494036.html

Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"

Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек" - РИА Новости, 14.07.2022

Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"

Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:10

2022-07-14T18:10

2022-07-14T18:10

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря.Концерт неоднократно переносился: сперва он должен был состояться 28 марта, а затем – 21 сентября. Звезды решили выступить вместе после участия в проекте "Маска": Юсиф выступал в костюме Ламы, а Кирилл в образе Носорога. По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники тогда просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе.Ранее в Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену. Ранее оперная дива осудила действия России на Украине.

https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html

https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, юсиф эйвазов, новости культуры