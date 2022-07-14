https://ria.ru/20220714/eyvazov-1802494036.html
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек" - РИА Новости, 14.07.2022
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"
Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:10
2022-07-14T18:10
2022-07-14T18:10
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря.Концерт неоднократно переносился: сперва он должен был состояться 28 марта, а затем – 21 сентября. Звезды решили выступить вместе после участия в проекте "Маска": Юсиф выступал в костюме Ламы, а Кирилл в образе Носорога. По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники тогда просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе.Ранее в Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену. Ранее оперная дива осудила действия России на Украине.
https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, юсиф эйвазов, новости культуры
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"
Муж Нетребко Эйвазов выступит в России вместе с солистом "Иванушек" Туриченко