Рейтинг@Mail.ru
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек" - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220714/eyvazov-1802494036.html
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек" - РИА Новости, 14.07.2022
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"
Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:10
2022-07-14T18:10
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
юсиф эйвазов
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/90/1563399016_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_695de2102785b11c347e69a88afade76.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря.Концерт неоднократно переносился: сперва он должен был состояться 28 марта, а затем – 21 сентября. Звезды решили выступить вместе после участия в проекте "Маска": Юсиф выступал в костюме Ламы, а Кирилл в образе Носорога. По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники тогда просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе.Ранее в Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену. Ранее оперная дива осудила действия России на Украине.
https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html
https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/90/1563399016_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_8e591ad80b129d0361c69935b5cab8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, юсиф эйвазов, новости культуры
18:10 14.07.2022
 
Муж Нетребко выступит в России вместе с солистом "Иванушек"

Муж Нетребко Эйвазов выступит в России вместе с солистом "Иванушек" Туриченко

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОперный певец Юсиф Эйвазов
Оперный певец Юсиф Эйвазов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко в социальных сетях объявили новую дату совместного концерта. Они выступят 8 декабря.

"Концерт состоится 8 декабря 2022 года. Очень ждем вместе с вами! Все билеты остаются действительными", – говорится в сообщении.

Концерт неоднократно переносился: сперва он должен был состояться 28 марта, а затем – 21 сентября.
Кадр из видео в Instagram-аккаунте Юсифа Эйвазова
11 мая 2021, 14:33Шоубиз
Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
Звезды решили выступить вместе после участия в проекте "Маска": Юсиф выступал в костюме Ламы, а Кирилл в образе Носорога. По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники тогда просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе.
Ранее в Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену. Ранее оперная дива осудила действия России на Украине.
Кадр шоу Маска
19 апреля 2021, 13:35Шоубиз
Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесЮсиф ЭйвазовНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала