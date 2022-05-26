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В Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену - РИА Новости, 26.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220526/netrebko-1790868265.html
В Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену
В Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену - РИА Новости, 26.05.2022
В Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену
Выступление вернувшейся на западную сцену Анны Нетребко сопровождалось длительными аплодисментами в Парижской филармонии, сообщает AFP. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:24
2022-05-26T16:24
культура
новости культуры
метрополитен-опера
париж
франция
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музыка
театр
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ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Выступление вернувшейся на западную сцену Анны Нетребко сопровождалось длительными аплодисментами в Парижской филармонии, сообщает AFP.По данным СМИ, публика приветствовала российскую оперную диву продолжительными овациями, а после выступления аплодировала стоя.Певица исполнила произведения Рахманинова, Дебюсси и Чайковского.Представители Объединения украинцев Франции организовали протестный митинг перед зданием, уточняет Le Parisien.Посольство Украины в Париже возмутилось "лицемерием публики, с готовностью поддержавшей Кремлевскую сопрано". "Мы с досадой наблюдали за этим вопиющим диссонансом в общественном мнении Франции, чьи жители активно поддержали Украину", — заявила дипмиссия на своей странице в Twitter.В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.
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новости культуры, метрополитен-опера, париж, франция, россия, музыка, театр, анна нетребко
16:24 26.05.2022
 
В Париже встретили овациями возвращение Анны Нетребко на сцену

Парижская филармония встретила аплодисментами возвращение Нетребко на западную сцену

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости. Выступление вернувшейся на западную сцену Анны Нетребко сопровождалось длительными аплодисментами в Парижской филармонии, сообщает AFP.
По данным СМИ, публика приветствовала российскую оперную диву продолжительными овациями, а после выступления аплодировала стоя.
Певица исполнила произведения Рахманинова, Дебюсси и Чайковского.
Представители Объединения украинцев Франции организовали протестный митинг перед зданием, уточняет Le Parisien.
Посольство Украины в Париже возмутилось "лицемерием публики, с готовностью поддержавшей Кремлевскую сопрано". "Мы с досадой наблюдали за этим вопиющим диссонансом в общественном мнении Франции, чьи жители активно поддержали Украину", — заявила дипмиссия на своей странице в Twitter.
В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.
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КультураНовости культурыМетрополитен-операПарижФранцияРоссияМузыкаТеатрАнна Нетребко
 
 
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