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На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста - РИА Новости, 14.07.2022
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На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста - РИА Новости, 14.07.2022
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста
Спасатели возобновили прерванные в среду из-за непогоды поиски пропавшего на Эльбрусе туриста, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:27
2022-07-14T10:27
туризм
происшествия
эльбрус
вологодская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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НАЛЬЧИК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели возобновили прерванные в среду из-за непогоды поиски пропавшего на Эльбрусе туриста, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."По состоянию на 09.30 мск спасательные работы по поиску мужчины из Вологодской области возобновлены. Привлечены 12 спасателей и две единицы техники", — уточнили в пресс-службе.В 21.10 мск во вторник поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился турист 1964 года рождения. По данным ведомства, он не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников. В поисках пропавшего на южном склоне участвовали 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в среду работы были приостановлены в связи ухудшением погодных условий.
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происшествия, эльбрус, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
10:27 14.07.2022
 
На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста

Спасатели возобновили поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Вологды

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФлаг России на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Флаг России на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели возобновили прерванные в среду из-за непогоды поиски пропавшего на Эльбрусе туриста, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"По состоянию на 09.30 мск спасательные работы по поиску мужчины из Вологодской области возобновлены. Привлечены 12 спасателей и две единицы техники", — уточнили в пресс-службе.
В 21.10 мск во вторник поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился турист 1964 года рождения. По данным ведомства, он не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.
В поисках пропавшего на южном склоне участвовали 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в среду работы были приостановлены в связи ухудшением погодных условий.
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