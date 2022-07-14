https://ria.ru/20220714/elbrus-1802348080.html

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста - РИА Новости, 14.07.2022

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего туриста

Спасатели возобновили прерванные в среду из-за непогоды поиски пропавшего на Эльбрусе туриста, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:27

2022-07-14T10:27

2022-07-14T10:27

туризм

происшествия

эльбрус

вологодская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 14 июл — РИА Новости. Спасатели возобновили прерванные в среду из-за непогоды поиски пропавшего на Эльбрусе туриста, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии."По состоянию на 09.30 мск спасательные работы по поиску мужчины из Вологодской области возобновлены. Привлечены 12 спасателей и две единицы техники", — уточнили в пресс-службе.В 21.10 мск во вторник поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился турист 1964 года рождения. По данным ведомства, он не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников. В поисках пропавшего на южном склоне участвовали 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в среду работы были приостановлены в связи ухудшением погодных условий.

https://ria.ru/20220712/kamchatka-1801878061.html

эльбрус

вологодская область

россия

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Ольга Кабанова

происшествия, эльбрус, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм