https://ria.ru/20220713/kabardino-balkariya-1802118270.html

В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку

В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку - РИА Новости, 13.07.2022

В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку

Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:15

2022-07-13T13:15

2022-07-13T13:15

туризм

туризм

вологодская область

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

новости - туризм

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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером 12 июля поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился житель Вологодской области 1964 года рождения, рассказали спасатели.По данным ведомства, путешественник не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.На поисково-спасательную операцию сразу выдвинулся отряд. Работа продолжалась до поздней ночи среды, 13 июля, была прервана из-за плохой видимости. В настоящий момент поиски возобновлены.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, вологодская область, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм