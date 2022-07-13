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В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку - РИА Новости, 13.07.2022
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку
Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:15
2022-07-13T13:15
туризм
туризм
вологодская область
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером 12 июля поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился житель Вологодской области 1964 года рождения, рассказали спасатели.По данным ведомства, путешественник не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.На поисково-спасательную операцию сразу выдвинулся отряд. Работа продолжалась до поздней ночи среды, 13 июля, была прервана из-за плохой видимости. В настоящий момент поиски возобновлены.
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вологодская область
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туризм, вологодская область, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм
13:15 13.07.2022
 
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку

В горах Кабардино-Балкарии ищут туриста из Вологды, решившего покорить в одиночку Эльбрус

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкВодопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии
Водопад Султан в окрестностях урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Вечером 12 июля поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился житель Вологодской области 1964 года рождения, рассказали спасатели.
По данным ведомства, путешественник не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.
На поисково-спасательную операцию сразу выдвинулся отряд. Работа продолжалась до поздней ночи среды, 13 июля, была прервана из-за плохой видимости. В настоящий момент поиски возобновлены.
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ТуризмТуризмВологодская областьЭльбрусРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - Туризм
 
 
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