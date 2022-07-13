https://ria.ru/20220713/kabardino-balkariya-1802118270.html
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку - РИА Новости, 13.07.2022
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку
Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:15
2022-07-13T13:15
2022-07-13T13:15
туризм
туризм
вологодская область
эльбрус
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.Вечером 12 июля поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился житель Вологодской области 1964 года рождения, рассказали спасатели.По данным ведомства, путешественник не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.На поисково-спасательную операцию сразу выдвинулся отряд. Работа продолжалась до поздней ночи среды, 13 июля, была прервана из-за плохой видимости. В настоящий момент поиски возобновлены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, вологодская область, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм
В Кабардино-Балкарии ищут туриста, который отправился на Эльбрус в одиночку
В горах Кабардино-Балкарии ищут туриста из Вологды, решившего покорить в одиночку Эльбрус
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Спасатели выдвинулись на поиски альпиниста из Вологодской области, который не вернулся после подъема на Эльбрус, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Вечером 12 июля поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился житель Вологодской области 1964 года рождения, рассказали спасатели.
По данным ведомства, путешественник не регистрировал свой маршрут в МЧС России, информация поступила от его родственников.
На поисково-спасательную операцию сразу выдвинулся отряд. Работа продолжалась до поздней ночи среды, 13 июля, была прервана из-за плохой видимости. В настоящий момент поиски возобновлены.