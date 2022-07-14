https://ria.ru/20220714/dragi-1802573036.html
Биография премьера Италии Марио Драги
Биография премьера Италии Марио Драги - РИА Новости, 14.07.2022
Биография премьера Италии Марио Драги
Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия). РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:15
2022-07-14T22:15
2022-07-14T22:15
экономика
справки
марио драги
жан-клод трише
кристин лагард
италия
сша
тренто
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Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия).В 1970 году окончил Римский университет "Сапиенца". В 1977 году получил докторскую степень в области экономики в Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Он стал первым итальянцем, получившим докторскую степень в этом учебном заведении.В 1975-1981 годах – профессор экономики университетов в Тренто, Падуе и Венеции.В 1981-1991 годах – профессор экономики и денежно-кредитной политики Университета Флоренции.В 1984–1990 годах входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка.В 1991-2001 годах был главой итальянского казначейства, одновременно в 1993-2001 годах – председатель итальянского комитета по приватизации.Сыграл центральную роль в сокращении государственного долга Италии и ежегодного бюджетного дефицита, а также в стабилизации процентных ставок и обменных курсов валют. Благодаря этому Италия в 1999 году получила право на участие в Европейском валютном союзе. Реформа Драги заведомо слабых экономических институтов Италии принесла ему прозвище Супер Марио в честь героя видеоигры Nintendo.В 2002-2005 годах был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International.В декабре 2005 года был назначен на пост управляющего Банка Италии. В качестве управляющего центрального банка Италии Драги был членом управляющего совета ЕЦБ. Он также стал председателем Форума финансовой стабильности, консультативного органа Группы 20.24 июня 2011 года на саммите стран-участниц еврозоны Марио Драги был избран председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Официально вступил в должность в ноябре 2011 года.Марио Драги стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам – операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015-2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%.Срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истек 31 октября 2019 года. 1 ноября его сменила Кристин Лагард.Марио Драги также работал в советах директоров нескольких банков и корпораций (Eni, IRI, BNL и IMI).3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса поручил Марио Драги сформировать новый кабинет министров.13 февраля 2021 года Марио Драги был официально приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.14 июля 2022 года Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства Италии. По его словам, общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.Был членом попечительского совета Принстонского института перспективных исследований, почетным попечителем Института Брукингса и членом совета директоров Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.Входит в число старших членов Группы тридцати (G30), основанной Фондом Рокфеллера и объединяющей экономических и финансовых лидеров из государственного и частного секторов и научных кругов.Драги – автор и редактор ряда публикаций по макроэкономическим и финансовым вопросам.В 2014 году Марио Драги занял 8-е место в списке самых влиятельных людей мира журнала Forbes.Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1991), Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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экономика, справки, марио драги, жан-клод трише, кристин лагард, италия, сша, тренто, европейский центральный банк, массачусетский технологический институт, всемирный банк, forbes
Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился
3 сентября 1947 года в Риме (Италия).
В 1970 году окончил Римский университет "Сапиенца". В 1977 году получил
докторскую степень в области экономики в Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Он стал первым итальянцем, получившим докторскую степень в этом учебном заведении.
В 1975-1981 годах – профессор экономики университетов в Тренто, Падуе и Венеции.
В 1981-1991 годах – профессор экономики и денежно-кредитной политики Университета Флоренции.
В 1984–1990 годах входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка.
В 1991-2001 годах был главой итальянского казначейства, одновременно в 1993-2001 годах – председатель итальянского комитета по приватизации.
Сыграл центральную роль в сокращении государственного долга Италии и ежегодного бюджетного дефицита, а также в стабилизации процентных ставок и обменных курсов валют. Благодаря этому Италия в 1999 году получила право на участие в Европейском валютном союзе. Реформа Драги заведомо слабых экономических институтов Италии принесла ему прозвище Супер Марио в честь героя видеоигры Nintendo.
В 2002-2005 годах был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International.
В декабре 2005 года был назначен
на пост управляющего Банка Италии. В качестве управляющего центрального банка Италии Драги был членом управляющего совета ЕЦБ. Он также стал председателем Форума финансовой стабильности, консультативного органа Группы 20.
24 июня 2011 года на саммите стран-участниц еврозоны Марио Драги был избран
председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Официально вступил в должность в ноябре 2011 года.
Марио Драги стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам – операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015-2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил
процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%.
Срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истек 31 октября 2019 года. 1 ноября его сменила
Кристин Лагард.
Марио Драги также работал в советах директоров нескольких банков и корпораций (Eni, IRI, BNL и IMI).
3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса поручил
Марио Драги сформировать новый кабинет министров.
13 февраля 2021 года Марио Драги был официально приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.
14 июля 2022 года Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства Италии. По его словам
, общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.
Был членом
попечительского совета Принстонского института перспективных исследований, почетным попечителем Института Брукингса и членом совета директоров Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.
Входит
в число старших членов Группы тридцати (G30), основанной Фондом Рокфеллера и объединяющей
экономических и финансовых лидеров из государственного и частного секторов и научных кругов.
Драги – автор и редактор ряда публикаций по макроэкономическим и финансовым вопросам.
В 2014 году Марио Драги занял
8-е место в списке самых влиятельных людей мира журнала Forbes.
Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1991), Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников