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Биография премьера Италии Марио Драги

Биография премьера Италии Марио Драги - РИА Новости, 14.07.2022

Биография премьера Италии Марио Драги

Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия). РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:15

2022-07-14T22:15

2022-07-14T22:15

экономика

справки

марио драги

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кристин лагард

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сша

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Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия).В 1970 году окончил Римский университет "Сапиенца". В 1977 году получил докторскую степень в области экономики в Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Он стал первым итальянцем, получившим докторскую степень в этом учебном заведении.В 1975-1981 годах – профессор экономики университетов в Тренто, Падуе и Венеции.В 1981-1991 годах – профессор экономики и денежно-кредитной политики Университета Флоренции.В 1984–1990 годах входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка.В 1991-2001 годах был главой итальянского казначейства, одновременно в 1993-2001 годах – председатель итальянского комитета по приватизации.Сыграл центральную роль в сокращении государственного долга Италии и ежегодного бюджетного дефицита, а также в стабилизации процентных ставок и обменных курсов валют. Благодаря этому Италия в 1999 году получила право на участие в Европейском валютном союзе. Реформа Драги заведомо слабых экономических институтов Италии принесла ему прозвище Супер Марио в честь героя видеоигры Nintendo.В 2002-2005 годах был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International.В декабре 2005 года был назначен на пост управляющего Банка Италии. В качестве управляющего центрального банка Италии Драги был членом управляющего совета ЕЦБ. Он также стал председателем Форума финансовой стабильности, консультативного органа Группы 20.24 июня 2011 года на саммите стран-участниц еврозоны Марио Драги был избран председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Официально вступил в должность в ноябре 2011 года.Марио Драги стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам – операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015-2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%.Срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истек 31 октября 2019 года. 1 ноября его сменила Кристин Лагард.Марио Драги также работал в советах директоров нескольких банков и корпораций (Eni, IRI, BNL и IMI).3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса поручил Марио Драги сформировать новый кабинет министров.13 февраля 2021 года Марио Драги был официально приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.14 июля 2022 года Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства Италии. По его словам, общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.Был членом попечительского совета Принстонского института перспективных исследований, почетным попечителем Института Брукингса и членом совета директоров Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.Входит в число старших членов Группы тридцати (G30), основанной Фондом Рокфеллера и объединяющей экономических и финансовых лидеров из государственного и частного секторов и научных кругов.Драги – автор и редактор ряда публикаций по макроэкономическим и финансовым вопросам.В 2014 году Марио Драги занял 8-е место в списке самых влиятельных людей мира журнала Forbes.Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1991), Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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