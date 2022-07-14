https://ria.ru/20220714/otstavka-1802551574.html

Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку

Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку - РИА Новости, 15.07.2022

Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-14T19:48

2022-07-14T19:48

2022-07-15T00:04

в мире

италия

марио драги

луиджи ди майо

нато

движение 5 звезд

джузеппе конте

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РИМ, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров."Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", — приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.Тем не менее глава республики Серджо Маттарелла не принял прошение премьера, предложил ему выступить в парламенте и дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате.Ранее в четверг сенат итальянского парламента выразил доверие правительству, несмотря на отказ одного из участников правящей коалиции, "Движения пяти звезд" (Д5З), принять участие в голосовании.По словам Драги, его итоги показали, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".Накануне лидер "Движения" Джузеппе Конте заявил, что возглавляемая им политическая сила не примет участия в голосовании по очередному пакету с мерами экономической поддержки населения, поскольку считает их недостаточными, обвинил союзников в попытках саботажа уже принятых инициатив. Это решение привело к выходу некоторых сенаторов из состава Д5З. Таким образом, эта партия перестала быть самой многочисленной силой в сенате.Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения пяти звезд", тогда как Драги ранее заявлял о неготовности возглавлять правительство, если в нем не будет представлено Д5З.В начале июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности правительственного кризиса из-за наличия серьезных разногласий между партиями. В частности, речь идет о недавнем инциденте, когда Драги пришлось покинуть саммит НАТО в Мадриде и вернуться в Рим, чтобы урегулировать резко обострившиеся разногласия в правящей коалиции. Прежде всего премьеру необходимо было экстренно уладить отношения с Конте — в том числе из-за проблемы оказания военной помощи Украине.Разногласия в правительственной коалиции заметно усилились после того, как в конце июня Ди Майо объявил о выходе из "Движения пяти звезд", которое он возглавлял до января 2020 года. Сделав этот шаг, глава МИД обвинил вчерашних товарищей по партии в отступлении от принципов атлантической солидарности. После этого он начал создание собственной политической организации под названием "Вместе за будущее", которое поддержали более 60 парламентариев Д5З.

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https://ria.ru/20220619/italiya-1796507060.html

https://ria.ru/20220622/zamorozka-1797246044.html

https://ria.ru/20220624/diskriminatsiya-1797777087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, италия, марио драги, луиджи ди майо, нато, движение 5 звезд, джузеппе конте