https://ria.ru/20220714/otstavka-1802551574.html
Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку
Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку - РИА Новости, 15.07.2022
Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-14T19:48
2022-07-14T19:48
2022-07-15T00:04
в мире
италия
марио драги
луиджи ди майо
нато
движение 5 звезд
джузеппе конте
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РИМ, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров."Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", — приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.Тем не менее глава республики Серджо Маттарелла не принял прошение премьера, предложил ему выступить в парламенте и дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате.Ранее в четверг сенат итальянского парламента выразил доверие правительству, несмотря на отказ одного из участников правящей коалиции, "Движения пяти звезд" (Д5З), принять участие в голосовании.По словам Драги, его итоги показали, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".Накануне лидер "Движения" Джузеппе Конте заявил, что возглавляемая им политическая сила не примет участия в голосовании по очередному пакету с мерами экономической поддержки населения, поскольку считает их недостаточными, обвинил союзников в попытках саботажа уже принятых инициатив. Это решение привело к выходу некоторых сенаторов из состава Д5З. Таким образом, эта партия перестала быть самой многочисленной силой в сенате.Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения пяти звезд", тогда как Драги ранее заявлял о неготовности возглавлять правительство, если в нем не будет представлено Д5З.В начале июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности правительственного кризиса из-за наличия серьезных разногласий между партиями. В частности, речь идет о недавнем инциденте, когда Драги пришлось покинуть саммит НАТО в Мадриде и вернуться в Рим, чтобы урегулировать резко обострившиеся разногласия в правящей коалиции. Прежде всего премьеру необходимо было экстренно уладить отношения с Конте — в том числе из-за проблемы оказания военной помощи Украине.Разногласия в правительственной коалиции заметно усилились после того, как в конце июня Ди Майо объявил о выходе из "Движения пяти звезд", которое он возглавлял до января 2020 года. Сделав этот шаг, глава МИД обвинил вчерашних товарищей по партии в отступлении от принципов атлантической солидарности. После этого он начал создание собственной политической организации под названием "Вместе за будущее", которое поддержали более 60 парламентариев Д5З.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800213264.html
https://ria.ru/20220713/taksi-1802188856.html
https://ria.ru/20220619/italiya-1796507060.html
https://ria.ru/20220622/zamorozka-1797246044.html
https://ria.ru/20220624/diskriminatsiya-1797777087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, марио драги, луиджи ди майо, нато, движение 5 звезд, джузеппе конте
19:48 14.07.2022 (обновлено: 00:04 15.07.2022)
Премьер-министр Италии Драги подаст в отставку
Премьер-министр Италии Драги заявил о решение подать в отставку
РИМ, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги намерен уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом он сообщил на заседании совета министров.
"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", — приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Тем не менее глава республики Серджо Маттарелла не принял прошение премьера, предложил ему выступить в парламенте и дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате.
Ранее в четверг сенат итальянского парламента выразил доверие правительству, несмотря на отказ одного из участников правящей коалиции, "Движения пяти звезд" (Д5З), принять участие в голосовании.
По словам Драги, его итоги показали, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".
Накануне лидер "Движения" Джузеппе Конте заявил, что возглавляемая им политическая сила не примет участия в голосовании по очередному пакету с мерами экономической поддержки населения, поскольку считает их недостаточными, обвинил союзников в попытках саботажа уже принятых инициатив. Это решение привело к выходу некоторых сенаторов из состава Д5З. Таким образом, эта партия перестала быть самой многочисленной силой в сенате.
Сложность ситуации заключается в том, что правящая коалиция продолжит обладать необходимой поддержкой в парламенте даже после возможного выхода "Движения пяти звезд", тогда как Драги ранее заявлял о неготовности возглавлять правительство, если в нем не будет представлено Д5З.
В начале июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил
об опасности правительственного кризиса из-за наличия серьезных разногласий между партиями.
В частности, речь идет о недавнем инциденте, когда Драги пришлось покинуть саммит НАТО в Мадриде и вернуться в Рим, чтобы урегулировать резко обострившиеся разногласия в правящей коалиции. Прежде всего премьеру необходимо было экстренно уладить отношения с Конте — в том числе из-за проблемы оказания военной помощи Украине.
Разногласия в правительственной коалиции заметно усилились после того, как в конце июня Ди Майо объявил о выходе из "Движения пяти звезд", которое он возглавлял до января 2020 года. Сделав этот шаг, глава МИД обвинил вчерашних товарищей по партии в отступлении от принципов атлантической солидарности. После этого он начал создание собственной политической организации под названием "Вместе за будущее", которое поддержали более 60 парламентариев Д5З.