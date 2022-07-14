https://ria.ru/20220714/dobrovzaimno-1802227498.html

"Добро.Взаимно" выведет благотворительность на новый уровень

"Добро.Взаимно" выведет благотворительность на новый уровень - РИА Новости, 14.07.2022

"Добро.Взаимно" выведет благотворительность на новый уровень

В России начало работать приложение "Добро.Взаимно", где пользователи смогут помогать друг другу, обмениваясь услугами и навыками. О том, как работает сервис и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:00

2022-07-14T10:00

2022-07-14T12:45

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В России начало работать приложение "Добро.Взаимно", где пользователи смогут помогать друг другу, обмениваясь услугами и навыками. О том, как работает сервис и что предлагает своим пользователям, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артем Метелев.Как пришла идея создать подобный ресурс?Еще в пандемию мы заметили, что растет количество людей, которые хотят кому-то помочь, но не готовы по тем или иным причинам переслать деньги, но в тоже время у них есть некий запрос на соучастие и помощь.Почему решили, что это будет иметь успех?Теперь можно будет помогать любыми ресурсами, любой возможностью, которая у вас есть, ведь у каждого человека есть что-то, чем можно поделиться: у кого-то велосипед, у кого-то навык обучения игре на фортепиано, у кого-то есть место в турпоходе, и однозначно есть те, кто хочет научиться играть на фортепиано и сходить в поход.Наш сервис соединяет людей со схожими потребностями и возможностями, формирует культуру взаимопомощи в стране. Уверен, что приложением будет пользоваться огромное количество россиян и это поможет повысить их качество жизни.Мы занимаемся развитием волонтерского движения и благотворительности в стране уже почти 10 лет и видим, как растет число россиян, которые участвуют в таких помогающих практиках, как растет число волонтеров. В 2013 году было 3%, а сегодня уже 19%, а среди молодежи и все 30%. Растет число людей, которые жертвуют деньги, участвуют в проектах НКО.Какие услуги самые востребованные по статистике вашего сервиса?Основные просьбы, их почти половина, – это консультации, обучение и мастер-классы. Есть мелкий бытовой ремонт, перевозка, но в основном люди делятся своими компетенциями. Просьбы самые разные: научиться программированию, подвезти в другой город, помочь разработать маркетинговую стратегию.Эта цифра, конечно, может показаться маленькой в масштабах миллионных волонтерских движений, но, я повторюсь, мы этот сервис только запустили и находимся на этапе тестирования.Сейчас смотрим и анализируем, что работает, что не работает, прежде чем запустить большую рекламную компанию, но уже сейчас можно сказать, что людям это нравится.Ваш пользователь, какой он?Как происходит модерация на платформе?"Добро.Взаимно" работает во "ВКонтакте". Это удобно для пользователей: не надо регистрироваться, просто нужно найти в каталоге сервисов по названию "Добро.Взаимно". Там же мы подключили автоматическую и ручную модерацию.Во-первых, у нас подключены автоматические фильтры, мы отсекаем большую часть рекламного контента, спама и просьб перевести деньги.Во-вторых, работают администраторы, которые просматривают контент после публикации, но также и у пользователей есть возможность пожаловаться на публикацию или других пользователей, если мы что-то пропустили. То есть такая возможность у людей есть.А компании могут учувствовать в сервисе или только частные лица?На сегодняшний день это работает как сервис "от человека к человеку", но мы видим большой потенциал в работе с компаниями и НКО. В частности, мы с "Росатомом" тестируем вовлечение всех их 300 тысяч сотрудников в этот сервис.Я думаю, что осенью мы запустим корпоративные аккаунты, компании смогут предоставлять там бесплатные возможности и оплачивать часы своих специалистов.Это и есть то самое корпоративное волонтерство, когда компания, например, занимается юридическими услугами и она, допустим, 10 часов работы своих сотрудников тратит на благотворительность, продолжая платить им деньги.Это также возможность для НКО найти своих благополучателей и другие компании, которые также будут участвовать в сервисе. Тут такая широкая рамка для развития бизнеса и НКО.Принять участие в гражданских инициативах и принести пользу может каждый. Узнайте как это сделать через единую информационную систему ДОБРО.РФ.

https://sn.ria.ru/20220630/volontery-1799278075.html

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общество, вконтакте, благотворительность, волонтеры