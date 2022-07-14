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Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт - РИА Новости, 14.07.2022
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Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт
Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт - РИА Новости, 14.07.2022
Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт
Дефолт в любой стране не случается просто так — если не брать во внимание “технические обстоятельства”, связанные с отказом проводить платежи по политическим... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:15
2022-07-14T01:15
экономика
шри-ланка
пакистан
аргентина
украина
ливан
в мире
открытие инвестиции
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Дефолт в любой стране не случается просто так — если не брать во внимание “технические обстоятельства”, связанные с отказом проводить платежи по политическим причинам, к нему ведут масштабные проблемы в экономике, которые задолго до “часа X” отражаются в статистике, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик анализа долгового рынка “Открытие Инвестиции” Александр Шураков.В группе риска находятся страны, экономика которых сильно завязана на туризме —после двух лет пандемии этот сектор существенно просел. Если страна полагается на импорт энергоносителей, ситуация еще сильнее ухудшается.Характерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле. Ее экономика зависит от поставок топлива и туризма — если первое подорожало, то доходы от второго буквально сдулись. В итоге валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда долларов.Под угрозой Пакистан, которому приходится субсидировать покупку топлива для населения, а также Ливан и Украина, что вполне предсказуемо. Но есть риски и у экономик Южной Европы — доходность их гособлигаций растет, что может вылиться в увеличение издержек на обслуживание долга, предупредил Шураков."Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет", — заключил собеседник агентства.
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экономика, шри-ланка, пакистан, аргентина, украина, ливан, в мире, открытие инвестиции, александр шураков, европа
01:15 14.07.2022
 
Стали известны страны, в которых может внезапно начаться дефолт

Эксперт Шураков: дефолт может произойти в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Дефолт в любой стране не случается просто так — если не брать во внимание “технические обстоятельства”, связанные с отказом проводить платежи по политическим причинам, к нему ведут масштабные проблемы в экономике, которые задолго до “часа X” отражаются в статистике, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик анализа долгового рынка “Открытие Инвестиции” Александр Шураков.
В группе риска находятся страны, экономика которых сильно завязана на туризме —после двух лет пандемии этот сектор существенно просел. Если страна полагается на импорт энергоносителей, ситуация еще сильнее ухудшается.
Характерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле. Ее экономика зависит от поставок топлива и туризма — если первое подорожало, то доходы от второго буквально сдулись. В итоге валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда долларов.
Под угрозой Пакистан, которому приходится субсидировать покупку топлива для населения, а также Ливан и Украина, что вполне предсказуемо. Но есть риски и у экономик Южной Европы — доходность их гособлигаций растет, что может вылиться в увеличение издержек на обслуживание долга, предупредил Шураков.
"Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет", — заключил собеседник агентства.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 10:39
В Совфеде считают, что Украине грозит настоящий дефолт
 
ЭкономикаШри-ЛанкаПакистанАргентинаУкраинаЛиванВ миреОткрытие ИнвестицииАлександр ШураковЕвропа
 
 
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