https://ria.ru/20220714/avtoportret-1802358051.html
Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне "Головы крестьянки"
Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне "Головы крестьянки" - РИА Новости, 14.07.2022
Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне "Головы крестьянки"
Автопортрет Винсента Ван Гога был обнаружен на обратной стороне холста "Голова крестьянки" в результате ее рентгенографического исследования, сообщает газета... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:41
2022-07-14T11:41
2022-07-14T11:45
культура
шотландия
эдинбург (город)
винсент ван гог
рентген
культура
новости культуры
живопись
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Автопортрет Винсента Ван Гога был обнаружен на обратной стороне холста "Голова крестьянки" в результате ее рентгенографического исследования, сообщает газета Daily Mail.По данным издания, картины можно разделить, но это потребует сложных реставрационных работ.На предстоящей выставке посетители Национальной галереи Шотландии смогут увидеть рентеновское изображение портрета при помощи специального устройства с подсветкой."Какой невероятный подарок для Шотландии, который навсегда останется под присмотром Национальной галереи",— приводит газета слова сотрудника галереи профессора Фрэнсиса Фаула.
https://ria.ru/20220714/seyf-1802357034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шотландия, эдинбург (город), винсент ван гог, рентген, культура, новости культуры, живопись
11:41 14.07.2022 (обновлено: 11:45 14.07.2022)
Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне "Головы крестьянки"
Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне холста картины "Голова крестьянки"