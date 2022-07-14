https://ria.ru/20220714/arest-1802551333.html

В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно

В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно - РИА Новости, 14.07.2022

В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно

По ходатайству следствия суд в Петербурге арестовал организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщили... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:46

2022-07-14T19:46

2022-07-14T19:46

происшествия

дети

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд в Петербурге арестовал организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщили в региональном управлении СК РФ.Ранее сообщалось, что женщина была задержана вместе с соучастником, который являлся ее знакомым, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным следствия, больше трех лет, с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, фигуранты систематически применяли сексуальное насилие к дочерям женщины. Девочкам сейчас где-то от 12 до 15 лет (2007, 2008 и 2010 годы рождения).При этом обвиняемые, полагает Следственный комитет, "использовали технические средства производили фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов". Для кого именно предназначались эти материалы, не уточняется.Уголовное дело расследуется по статьям "Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов" и "Насильственные действия сексуального характера".

https://ria.ru/20220629/istyazanie-1799043396.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дети