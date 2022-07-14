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В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно
В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно - РИА Новости, 14.07.2022
В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно
По ходатайству следствия суд в Петербурге арестовал организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщили... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:46
2022-07-14T19:46
2022-07-14T19:46
происшествия
дети
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. По ходатайству следствия суд в Петербурге арестовал организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщили в региональном управлении СК РФ.Ранее сообщалось, что женщина была задержана вместе с соучастником, который являлся ее знакомым, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным следствия, больше трех лет, с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, фигуранты систематически применяли сексуальное насилие к дочерям женщины. Девочкам сейчас где-то от 12 до 15 лет (2007, 2008 и 2010 годы рождения).При этом обвиняемые, полагает Следственный комитет, "использовали технические средства производили фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов". Для кого именно предназначались эти материалы, не уточняется.Уголовное дело расследуется по статьям "Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов" и "Насильственные действия сексуального характера".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дети
В Петербурге арестовали учредителей студии, в которой снимали детское порно
СК: в Петербурге арестовали организаторов студии, в которой три года снимали детское порно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости.
По ходатайству следствия суд в Петербурге арестовал организаторов студии детского порно, работавшей больше трех лет, среди задержанных – мать девочек, сообщили
в региональном управлении СК РФ.
"В Санкт-Петербурге арестованы мужчина и женщина, обвиняемые в совершении ряда преступлений сексуального характера", - говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что женщина была задержана вместе с соучастником, который являлся ее знакомым, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данным следствия, больше трех лет, с августа 2018 года по сентябрь 2021-го, фигуранты систематически применяли сексуальное насилие к дочерям женщины. Девочкам сейчас где-то от 12 до 15 лет (2007, 2008 и 2010 годы рождения).
При этом обвиняемые, полагает Следственный комитет, "использовали технические средства производили фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов". Для кого именно предназначались эти материалы, не уточняется.
Уголовное дело расследуется по статьям "Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов" и "Насильственные действия сексуального характера".