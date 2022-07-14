https://ria.ru/20220714/abe-1802447416.html

Кисида признал проблемы с безопасностью Синдзо Абэ

Кисида признал проблемы с безопасностью Синдзо Абэ - РИА Новости, 14.07.2022

Кисида признал проблемы с безопасностью Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал проблемы с обеспечением безопасности бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:50

2022-07-14T14:50

2022-07-14T14:50

в мире

япония

нара (город)

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

фумио кисида

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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал проблемы с обеспечением безопасности бывшего главы правительства страны Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения в городе Нара, и заявил о намерении в ближайшее возможное время детально изучить обстоятельства инцидента и предпринять все необходимые меры для исправления ситуации с обеспечением безопасности VIP-персон, в том числе, из других стран."Я воспринимаю это событие очень серьезно. Откровенно говоря, я полагаю, что с обеспечением безопасности были проблемы. Сейчас Комиссия по обеспечению общественной безопасности и Национальное полицейское агентство проводят анализ и выявление проблем. Доложили также, что рассматриваются конкретные меры. Однако, я хотел бы, чтобы ситуация была детально проанализирована, а надлежащие меры по исправлению того, что необходимо исправить (с обеспечением безопасности – ред.), в том числе в сфере охраны VIP-персон со всего света, были предприняты в ближайшее возможное время", - отметил он.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 мск) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Ранее на этой неделе правительство Японии приняло решение о награждении бывшего премьер-министра Синдзо Абэ посмертно высшим орденом страны - Высшим орденом Хризантемы с цепью. Осенью этого года планируются провести государственные похороны.Синдзо Абэ станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был бывший премьер-министр Японии Сигэру Есида, скончавшийся 20 октября 1967 года.

https://ria.ru/20220712/abe-1801920106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, нара (город), синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, фумио кисида