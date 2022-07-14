12:09 14.07.2022 (обновлено: 12:22 14.07.2022)
Япония проведет государственные похороны Синдзо Абэ осенью
NHK: государственные похороны погибшего Синдзо Абэ пройдут осенью
© AP Photo / Eugene HoshikoЦеремония прощания с Синдзо Абэ в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Правительство Японии решило провести осенью этого года церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля в городе Нара.
По данным телеканала NHK, решение принято кабинетом министров, учитывая продолжительность пребывания покойного политика на посту премьер-министра, а также его достижения на благо страны и развития отношений с другими странами.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в четверг подтвердил, что осенью этого года пройдут государственные похороны бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения в городе Нара.
"Бывший премьер-министр Абэ, пребывая на этом посту самое продолжительное время (среди других премьеров - ред.) – 8 лет и 8 месяцев, сделал поистине невероятные вещи для своей страны. Осенью этого года запланировано проведение государственных похорон", - отметил Кисида.
Синдзо Абэ станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был бывший премьер-министр Японии Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Ранее на этой неделе правительство Японии приняло решение о награждении бывшего премьер-министра посмертно высшим орденом страны - Высшим орденом Хризантемы с цепью.