https://ria.ru/20220714/abe-1802386800.html

Япония проведет государственные похороны Синдзо Абэ осенью

Япония проведет государственные похороны Синдзо Абэ осенью - РИА Новости, 14.07.2022

Япония проведет государственные похороны Синдзо Абэ осенью

Правительство Японии решило провести осенью этого года церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, погибшего в результате... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:09

2022-07-14T12:09

2022-07-14T12:22

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

синдзо абэ

фумио кисида

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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Правительство Японии решило провести осенью этого года церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля в городе Нара.По данным телеканала NHK, решение принято кабинетом министров, учитывая продолжительность пребывания покойного политика на посту премьер-министра, а также его достижения на благо страны и развития отношений с другими странами.Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в четверг подтвердил, что осенью этого года пройдут государственные похороны бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения в городе Нара.Синдзо Абэ станет вторым бывшим премьер-министром в послевоенное время, после смерти которого пройдут государственные похороны. Первым был бывший премьер-министр Японии Сигэру Ёсида, скончавшийся 20 октября 1967 года.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Ранее на этой неделе правительство Японии приняло решение о награждении бывшего премьер-министра посмертно высшим орденом страны - Высшим орденом Хризантемы с цепью.

https://ria.ru/20220712/abe-1801920106.html

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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ, фумио кисида