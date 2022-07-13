https://ria.ru/20220713/zerno-1802192076.html

В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях

В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях - РИА Новости, 13.07.2022

В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях

В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:20

2022-07-13T14:20

2022-07-13T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона тонн, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20220713/polya-1802111736.html

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в мире, херсонская область , экономика, днепропетровская область