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В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях - РИА Новости, 13.07.2022
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:20
2022-07-13T14:20
2022-07-13T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона тонн, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо.
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в мире, херсонская область , экономика, днепропетровская область
14:20 13.07.2022 (обновлено: 14:29 13.07.2022)
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
Глава ВГА Сальдо: в Херсонской области будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна