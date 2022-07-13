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В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях - РИА Новости, 13.07.2022
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В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях - РИА Новости, 13.07.2022
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:20
2022-07-13T14:29
в мире
херсонская область
экономика
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона тонн, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо.
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в мире, херсонская область , экономика, днепропетровская область
14:20 13.07.2022 (обновлено: 14:29 13.07.2022)
 
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях

Глава ВГА Сальдо: в Херсонской области будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Херсонской области из-за опасности подрыва взрывчатых веществ и мин на полях будет собрано на 200 тысяч тонн меньше зерна, планируемая цифра – 1,3 миллиона тонн, сказал глава администрации региона Владимир Сальдо.
"Часть полей, на которых были засеяны зерновые, оказались заминированными. После того, как эти территории были освобождены – техника сельскохозяйственная пока не может там работать из-за опасности быть подорванной. Саперы работают, но поля, близкие к Николаевской и Днепропетровской областям, остаются недоступными для уборки урожая. Поэтому Херсонщина не доберет до 200 тысяч тонн урожая. Это много. Из запланированных 1,5 миллиона будет 1,2 – 1,3 миллиона тонн", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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