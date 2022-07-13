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Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии - РИА Новости, 13.07.2022
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Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии
Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии - РИА Новости, 13.07.2022
Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии
Экс-глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заручились достаточной поддержкой для прохождения во второй тур на выборах... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:54
2022-07-13T19:12
в мире
великобритания
борис джонсон
риши сунак
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заручились достаточной поддержкой для прохождения во второй тур на выборах главы Консервативной партии Британии, который станет премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.По подсчетам издания, Сунака поддерживают не менее 50 однопартийцев, Мордонт заручилась поддержкой по меньшей мере 30 человек. Для прохождения во второй тур кандидатам необходимо набрать не менее 30 голосов.Среди кандидатов, которым удалось 13 июля пробиться в первый тур голосования, были экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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в мире, великобритания, борис джонсон, риши сунак
17:54 13.07.2022 (обновлено: 19:12 13.07.2022)
 
Сунак и Мордонт прошли во второй тур на выборах премьера Британии

Сунак и Мордонт получили достаточную поддержку для второго тура выборов премьера Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заручились достаточной поддержкой для прохождения во второй тур на выборах главы Консервативной партии Британии, который станет премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.
По подсчетам издания, Сунака поддерживают не менее 50 однопартийцев, Мордонт заручилась поддержкой по меньшей мере 30 человек. Для прохождения во второй тур кандидатам необходимо набрать не менее 30 голосов.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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СМИ: Джонсон запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии
Среди кандидатов, которым удалось 13 июля пробиться в первый тур голосования, были экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему уже выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 09:00
Захарова прокомментировала ситуацию с кандидатами на пост премьера Британии
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонРиши Сунак
 
 
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