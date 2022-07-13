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В Британии началось голосование среди консерваторов в рамках первого тура - РИА Новости, 13.07.2022
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В Британии началось голосование среди консерваторов в рамках первого тура
В Британии началось голосование среди консерваторов в рамках первого тура - РИА Новости, 13.07.2022
В Британии началось голосование среди консерваторов в рамках первого тура
Голосование в рамках первого тура выборов премьер-министра Великобритании началось среди консерваторов, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:25
2022-07-13T16:25
в мире
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лиз трасс
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Голосование в рамках первого тура выборов премьер-министра Великобритании началось среди консерваторов, сообщает британская газета Telegraph.В сообщении отмечается, что голосование пройдет в среду до 15:30 по местному времени (17:30 мск), результаты будут объявлены в 17:00 по местному времени (19:00 мск).Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки.Среди кандидатов, которым удалось 13 июля пробиться в первый тур голосования, были экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Чтобы пройти во второй раунд, кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220713/britaniya-1802200357.html
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в мире, саджид джавид, лиз трасс, джереми хант, великобритания, англия, уэльс
16:25 13.07.2022
 
В Британии началось голосование среди консерваторов в рамках первого тура

Telegraph: в Британии началось голосование консерваторов в рамках первого тура выборов

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Голосование в рамках первого тура выборов премьер-министра Великобритании началось среди консерваторов, сообщает британская газета Telegraph.
В сообщении отмечается, что голосование пройдет в среду до 15:30 по местному времени (17:30 мск), результаты будут объявлены в 17:00 по местному времени (19:00 мск).
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Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, трое из них - глава минтранса Грант Шаппс, экс-глава минздрава Саджид Джавид и экс-зампред Консервативной партии Рехман Чишти - заявили, что выходят из гонки.
Среди кандидатов, которым удалось 13 июля пробиться в первый тур голосования, были экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
Чтобы пройти во второй раунд, кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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В миреСаджид ДжавидЛиз ТрассДжереми ХантВеликобританияАнглияУэльс
 
 
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