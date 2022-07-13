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Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/vsu-1802201352.html
Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска
Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска - РИА Новости, 13.07.2022
Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска
В ходе обстрела Луганска в ночь на среду украинские войска применили новую тактику прорыва средств ПВО, запуская сначала ракету без боевой части, а следом... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:48
2022-07-13T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. В ходе обстрела Луганска в ночь на среду украинские войска применили новую тактику прорыва средств ПВО, запуская сначала ракету без боевой части, а следом ракету с фугасной боеголовкой, сообщил глава представительства Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У", обе были поражены на подлете."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО", - написал Мирошник в своем Телеграм-канале.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что первая ракета была учебной, а вторая - уже с фугасной боевой частью. Обе ракеты были сбиты, но одна из них при падении сдетонировала и повредила 10 малоэтажных жилых домов, ЛЭП и автомобиль. Мирные жители не пострадали.Ранее Мирошник сообщал, что ночной удар по Луганску был нанесен "серией ракет". Ни одна из них до города не долетела - они были сбиты над к пригородами. По его словам, падения обломков ракет и возгорания фиксировались в районе Александровска, Тепличного, Родаково, удар наносился из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 км. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду сообщал журналистам, что противник одновременно бил по центру города и силам ПВО ЛНР. Зенитчики приняли решение перехватить ракеты, летящие на город, при этом часть ракет, нацеленных на позиции комплексов ПВО, перехватить уже не удалось.
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802155977.html
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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:48 13.07.2022 (обновлено: 15:28 13.07.2022)
 
Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска

Посол ЛНР Мирошник сообщил о применении ВСУ новой тактики для прорыва ПВО в Луганске

© РИА Новости / Олеся ПотаповаПодразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. В ходе обстрела Луганска в ночь на среду украинские войска применили новую тактику прорыва средств ПВО, запуская сначала ракету без боевой части, а следом ракету с фугасной боеголовкой, сообщил глава представительства Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У", обе были поражены на подлете.
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"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО", - написал Мирошник в своем Телеграм-канале.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что первая ракета была учебной, а вторая - уже с фугасной боевой частью. Обе ракеты были сбиты, но одна из них при падении сдетонировала и повредила 10 малоэтажных жилых домов, ЛЭП и автомобиль. Мирные жители не пострадали.
Ранее Мирошник сообщал, что ночной удар по Луганску был нанесен "серией ракет". Ни одна из них до города не долетела - они были сбиты над к пригородами. По его словам, падения обломков ракет и возгорания фиксировались в районе Александровска, Тепличного, Родаково, удар наносился из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 км. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду сообщал журналистам, что противник одновременно бил по центру города и силам ПВО ЛНР. Зенитчики приняли решение перехватить ракеты, летящие на город, при этом часть ракет, нацеленных на позиции комплексов ПВО, перехватить уже не удалось.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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