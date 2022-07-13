14:48 13.07.2022 (обновлено: 15:28 13.07.2022)
Представитель ЛНР сообщил о новой тактике Киева по обстрелам Луганска
Посол ЛНР Мирошник сообщил о применении ВСУ новой тактики для прорыва ПВО в Луганске
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. В ходе обстрела Луганска в ночь на среду украинские войска применили новую тактику прорыва средств ПВО, запуская сначала ракету без боевой части, а следом ракету с фугасной боеголовкой, сообщил глава представительства Луганской Народной республики в России Родион Мирошник.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО", - написал Мирошник в своем Телеграм-канале.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что первая ракета была учебной, а вторая - уже с фугасной боевой частью. Обе ракеты были сбиты, но одна из них при падении сдетонировала и повредила 10 малоэтажных жилых домов, ЛЭП и автомобиль. Мирные жители не пострадали.
Ранее Мирошник сообщал, что ночной удар по Луганску был нанесен "серией ракет". Ни одна из них до города не долетела - они были сбиты над к пригородами. По его словам, падения обломков ракет и возгорания фиксировались в районе Александровска, Тепличного, Родаково, удар наносился из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 км. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее в среду сообщал журналистам, что противник одновременно бил по центру города и силам ПВО ЛНР. Зенитчики приняли решение перехватить ракеты, летящие на город, при этом часть ракет, нацеленных на позиции комплексов ПВО, перехватить уже не удалось.