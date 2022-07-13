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Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ - РИА Новости, 13.07.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220713/turizm-1802294823.html
Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ
Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ - РИА Новости, 13.07.2022
Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ
Ленинградская область вошла в первую пятерку субъектов России как наиболее привлекательная для туристов, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:35
2022-07-13T20:35
ленинградская область
туризм
новости - туризм
ленинградская область
приозерский район
ладожское озеро
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. Ленинградская область вошла в первую пятерку субъектов России как наиболее привлекательная для туристов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в Ленобласти активно развивается событийный туризм."Ленинградская область вошла в пятерку наиболее привлекательных с туристической точки зрения субъектов. В регионе активно развивается событийный туризм, у нас практически всё лето нон-стоп во всех районах идут мероприятия. И конечно, когда мы говорим о привлечении туристов, важно, чтобы были созданы условия", - сказал губернатор области и поручил на ближайшие пять лет строить туристическую инфраструктуру."Чтобы было удобно доехать, получить нормальные условия для проживания, а что посмотреть и чем заняться — у нас в Ленинградской области есть", — подчеркнул глава региона.В качестве примера губернатор отметил кемпинг на берегу Владимирской бухты Ладожского озера в Приозерском районе. Там на набережной предусмотрены места для размещения автодомов и жилых прицепов. Для автотуристов в бухте обустроена кухонная зона, туалет, душевая, для семей с детьми — детская площадка. При этом все услуги включены в фиксированную плату за сутки.
https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784498798.html
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ленинградская область
приозерский район
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туризм, новости - туризм, ленинградская область, приозерский район, ладожское озеро, александр дрозденко
20:35 13.07.2022
 

Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыборг, Ленинградская область
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Выборг, Ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июли — РИА Новости. Ленинградская область вошла в первую пятерку субъектов России как наиболее привлекательная для туристов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в Ленобласти активно развивается событийный туризм.
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"Ленинградская область вошла в пятерку наиболее привлекательных с туристической точки зрения субъектов. В регионе активно развивается событийный туризм, у нас практически всё лето нон-стоп во всех районах идут мероприятия. И конечно, когда мы говорим о привлечении туристов, важно, чтобы были созданы условия", - сказал губернатор области и поручил на ближайшие пять лет строить туристическую инфраструктуру.
"Чтобы было удобно доехать, получить нормальные условия для проживания, а что посмотреть и чем заняться — у нас в Ленинградской области есть", — подчеркнул глава региона.
В качестве примера губернатор отметил кемпинг на берегу Владимирской бухты Ладожского озера в Приозерском районе. Там на набережной предусмотрены места для размещения автодомов и жилых прицепов. Для автотуристов в бухте обустроена кухонная зона, туалет, душевая, для семей с детьми — детская площадка. При этом все услуги включены в фиксированную плату за сутки.
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Ленинградская областьТуризмНовости - ТуризмЛенинградская областьПриозерский районЛадожское озероАлександр Дрозденко
 
 
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