https://ria.ru/20220713/spisok-1802207462.html

Что нужно взять с собой для отдыха на море: чек-лист и советы экспертов

Что взять с собой на море: список вещей, которые нужны на отдыхе и в поездке

Что нужно взять с собой для отдыха на море: чек-лист и советы экспертов

Поездка на отдых даже на несколько дней обычно подразумевает внушительный багаж, особенно если речь идет о семье с ребенком. Список обязательных вещей, включая... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:42

2022-07-13T15:42

2022-07-13T16:11

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поездка на отдых даже на несколько дней обычно подразумевает внушительный багаж, особенно если речь идет о семье с ребенком. Список обязательных вещей, включая одежду - что нужно взять с собой на море, а на чем можно сэкономить место в чемодане - в материале РИА Новости.Что взять с собой на мореЧтобы не оставить дома что-то важное на этапе сборов, лучше начинать их за несколько дней до отъезда. Не стоит сразу упаковывать выбранные вещи, лучше постепенно складывать их в одном месте. Пусть все необходимое будет перед глазами, когда настанет время приступать к заполнению сумок и чемоданов.Собирать вещи на отдых лучше по предварительно составленному списку. Стоит тщательно продумать, какие именно предметы гардероба, устройства и косметические средства необходимы в дороге или во время отдыха, уточнить, что точно будет в наличии в номере отеля и на пляже, чтобы не брать лишнего.ДокументыОдин из основных пунктов в программе сбора для практически любой поездки - это сформировать пакет документов, без которых нельзя отправляться в дорогу. Прежде всего это:Упаковать документы нужно таким образом, чтобы их можно было легко найти и при необходимости - оперативно предъявить. Сегодня многие документы можно предъявлять в электронном виде, необходимо ли иметь на руках распечатанные экземпляры - также нужно узнать заранее."Также в телефоне необходимо иметь на всякий случай фото всех документов или их копии", - говорит генеральный директор туристического агентства "Терра Инкогнита" Оксана Полишко.ОдеждуОсновное пространство в чемоданах граждан, отправляющихся на отдых к морю, традиционно занимает одежда. Перед тем, как перекладывать в багаж половину гардероба, стоит уточнить примерный прогноз погоды на весь период отпуска, чтобы приблизительно понимать, какие именно вещи пригодятся во время поездки. Не помешает также уточнить, нет ли в отеле, в котором забронирован номер, строгого дресс-кода: это также может повлиять на состав собираемых в путь вещей.Прежде всего, конечно, отдых у моря предполагает пляжную одежду. Мужчинам стоит захватить с собой пару плавок, женщинам - как минимум два купальника (пока один будет сохнуть, ему на смену придет запасной). Дамам также пригодится легкое парео или накидка, которые можно набросить между заходами в воду.Даже если большую часть времени планируется проводить на пляже или у бассейна, все же необходимо захватить с собой и ту одежду, в которой можно выйти в город, зайти в кафе, поехать на экскурсию и так далее. Универсальный летний набор как для женщин, так и для мужчин - шорты, легкие брюки, несколько универсальных футболок, которые подходят к остальным предметам гардероба, и, конечно, обязательный головной убор, который защитит от палящих лучей солнца. Представительницы прекрасного пола также при желании могут дополнить этот перечень юбками, летними сарафанами.Если планируется посещение ресторанов или каких-либо мероприятий, в чемодан стоит положить как минимум один наряд “на выход”. Для мужчин это может быть костюм или рубашка с брюками (и первый, и второй вариант должны быть достаточно легкими), для женщин - несколько красивых платьев.Еще один важный пункт - достаточное количество чистого нижнего белья для всех членов семьи на все время поездки. Также в чемодан можно положить пижаму и несколько теплых вещей на случай, если погода во время отдыха внезапно испортится.Собирая в дорогу ребенка, главное, о чем важно помнить - у детей вещи зачастую пачкаются куда быстрее, чем у взрослых, а потому запасных футболок, шорт и других предметов гардероба для них стоит взять чуть больше.Отдельно стоит продумать тот наряд, в котором вы проведете весь путь до места отдыха (и обратно). Это должна быть удобная, комфортная одежда, которая не будет сковывать движения, слишком сдавливать тело или натирать.ОбувьВыбирая обувь, которую стоит взять с собой для отдыха на море, стоит руководствоваться практически теми же принципами, что и при выборе одежды. Так, в чемодан стоит положить:Женские вещиСписок необходимых на отдыхе вещей для представительниц прекрасного пола отнюдь не ограничивается подходящим нарядом и соответствующей ему парой обуви. Вместе с купальником, футболками и вечерними нарядами они нередко пакуют с собой на море и запас необходимой косметики.Отпуск - прекрасная возможность для того, чтобы на время отказаться от плотного макияжа. Легкая пудра или тональный флюид, тушь для ресниц (лучше отдать предпочтение водостойкому продукту, с которым можно чувствовать себя уверенно даже на пляже или у бассейна), легкий бальзам или блеск для губ - вот минимальный набор, которым вполне можно обойтись во время отпуска. К ним стоит добавить проверенное средство для снятия макияжа (если часть косметики водостойкая, это нужно учитывать).Не обойтись на отдыхе и без уходовой косметики. Предпочтение лучше отдавать проверенным средствам, оставив все эксперименты с непредсказуемым для кожи финалом до возвращения домой. Очень удобно использовать тревел-форматы: они помогут сэкономить место в багаже.Примерный список косметических продуктов может выглядеть так: термальная вода, легкий дневной крем или гель, ночной крем, одна любимая маска в мини-формате (или тканевые маски в индивидуальной упаковке, которые не занимают много места), средство для умывания, крема для рук и ног.Перед тем, как сложить весь косметический запас в сумку или чемодан, лишний раз стоит тщательно проверить, плотно ли закрыты крышки на всех продуктах.Какие еще косметические средства могут пригодиться в поездке:А вот на что не стоит тратить свободное место в багаже - так это на большое количество аксессуаров, тем более - дорогих ювелирных украшений. При желании можно ограничиться одной небольшой сумочкой, которая пригодится во время прогулок или мероприятий, парой-тройкой украшений, которые подойдут для различных комплектов одежды, а также взять с собой:Детские вещиПеречень необходимых для отдыха вещей становится заметно больше, если к морю вместе с родителями отправляются и самые младшие члены семьи. Для того, чтобы ребенок не скучал в дороге, родителям стоит заранее продумать, чем именно они намерены развлекать свое чадо в пути. С этой задачей могут справиться журналы с интересными заданиями, любимая или, наоборот, совершенно новая игрушка или несколько мультфильмов, которые можно закачать на планшет.Пара-тройка игрушек могут пригодиться и непосредственно во время отдыха, например, для игр на пляже или для того, чтобы помочь ребенку заснуть на новом месте.Помимо игрушек в поездку с маленьким ребенком также стоит упаковать с собой нужное количество подгузников (особенно если нет уверенности, что подходящий продукт можно будет найти и купить на месте) и впитывающих пеленок, небольшой запас продуктов, которые точно не испортятся в жару.Электронные устройстваБез гаджетов сегодня не обходится ни продуктивный рабочий процесс, ни полноценный отдых. В поездку к морю можно и нужно брать с собой:Определившись с окончательным перечнем гаджетов, нужно проверить, чтобы к каждому из них в багаж было упаковано подходящее зарядное устройство, а также адаптер, который позволит заряжать технику даже от “неправильных” розеток.ПродуктыДаже если питание не включено в стоимость проживания, не стоит запасаться впрок большим количеством продуктов: рядом с местом проживания наверняка найдется рынок, магазин или кафе. А вот небольшой запас вкусных и полезных перекусов (хлебцы, сухофрукты и орехи и так далее) могут пригодиться в первое время, пока человек не освоится на новом месте и не найдет, где это все можно купить по приемлемой цене.МедикаментыВ первую очередь в отпускную аптечку стоит положить лекарства, которые человеку нужно принимать постоянно (например, от имеющихся хронических недугов и так далее). Убедившись при этом, что капли или таблетки внезапно не закончатся в середине отпуска, особенно если без рецепта от врача пополнить их запас никак не получится.Внимательно нужно проверить и срок годности всех медикаментов, которые попадут в отпускную аптечку. У многих лекарств есть не только привычный срок годности, но и ограниченный по времени период после вскрытия упаковки, в течение которого препарат должен быть использован. Полезно обратить внимание и на условия хранения - во время транспортировки он может испортиться, если его нужно держать при низкой температуре.Вот приблизительный список лекарств для дорожной аптечки на море:Также в аптечку можно положить градусник, лучше всего - электронный, который не разобьется в пути или во время использования.Средства защиты от солнцаПланируя отдых на пляже, важно позаботиться о том, чтобы было подходящее для каждого члена семьи солнцезащитное средство с высоким SPF (в среднем этот показатель должен составлять от 30 до 50), защищающее от широко спектра ультрафиолетовых лучей. Будет ли это крем, спрей, молочко или лосьон - зависит от индивидуальных предпочтений.Существует отдельная категория солнцезащитных средств, предназначенных специально для детей. При этом нужно обращать внимание, для какого именно возраста оно подходит. А также помнить, что совсем маленьким детям вообще не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, да и ребятам постарше солнечными ваннами лучше не злоупотреблять.Защищающие от солнца средства рекомендуется обновлять каждые 2-3 часа, а если человек решил искупаться - то и сразу после возвращения на берег. Наносить такое средство нужно заранее, за 15-20 минут до выхода на улицу. И, конечно, важно не забывать, что врачи не рекомендуют загорать в самое опасное время, примерно с 11 до 16 часов.Пляжные принадлежностиДаже на самом уютном и благоустроенном пляже не обойтись без нескольких вещей, которые сделают проведенное там время более комфортным. Прежде всего стоит захватить с собой вместительную сумку, в которой будет удобно носить пляжные принадлежности.Во многих гостиницах отдыхающим выдают отдельные полотенца для пляжа. Но если нет уверенности, что данный сервис доступен в выбранном отеле, лучше положить в чемодан по одному полотенцу на каждого взрослого и ребенка. Также при желании в поездку можно захватить легкое покрывало, на котором будет удобно сидеть на пляже, если нет шезлонга.Если позволяет место в багаже, можно прихватить с собой надувной круг или матрас. Ими могут пользоваться как взрослые, так и дети. Если пляж в месте планируемого отдыха не оборудован всем необходимым, пригодится и защищающий от солнца зонт (его можно взять с собой в том случае, если до места отдыха планируется добираться на личном автотранспорте, так как подобный зонт - вещь весьма громоздкая)..Гигиенические средстваВ багаже нужно выделить место для зубной пасты и комплекта зубных щеток, по одной на каждого члена семьи.Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любом месте и не переживать, например, что во время экскурсии не будет возможности помыть руки, при себе стоит иметь и запас влажных салфеток, бумажных платочков и антисептиков, которыми при необходимости можно будет обработать руки или нужные поверхности.Если в планы входит достаточно длительный отдых, лучше захватить с собой привычные средства женской гигиены.Вещи для досугаКак правило, человеку в отпуске не грозит перспектива скуки. Однако совсем не лишним будет заранее продумать несколько вариантов того, чем можно занять себя на случай, если экскурсии, прогулки по городу или купание в море уже не будут вызывать прежнего интереса. Или, к примеру, на отдыхе застанет непогода.Один из лучших вариантов - это взять с собой интересную книгу. Для того, чтобы не перегружать и без того внушительный багаж, лучше отдать предпочтение изданиям в карманном формате и в мягкой обложке. Более современная альтернатива - приобрести электронную книгу, в которой поместится едва ли не целая библиотека (не забыв, само собой, захватить к ней соответствующее зарядное устройство). При желании книгу можно заменить журналами или сборником головоломок.Летние вечера в отпуске или слишком жаркую для прогулок и купания середину дня можно посвятить просмотру фильмов или сериалов, на которые в период рабочих будней не хватает времени и сил. Их можно записать на флешку или внешний диск, которые не займут много места, но помогут скоротать несколько свободных часов.Отдыхающие, даже во время отпуска предпочитающие активное времяпрепровождение, могут взять фрисби, мяч для пляжного волейбола или другой спортинвентарь.Сколько брать денегОпределить хотя бы приблизительный бюджет будущего отпуска стоит заранее. Оплатив первоочередные расходы (дорога, проживание, питание и так далее), можно переходить к планированию оставшихся пунктов: сколько готовы потратить на экскурсии, на походы в кафе, на сувениры родным и друзьям, на детские развлечения… Так станет понятно, какую сумму необходимо взять с собой.В любом случае держать все деньги в одном месте не рекомендуется. Часть средств можно перевести в наличные, оставшуюся сумму хранить на банковской карте (еще лучше - на нескольких). Так риск в один момент лишиться всех финансов становится меньше.Список вещей для поездки на поездеДобраться к морю можно различными способами. Один из них - на поезде, пусть даже такая поездка зачастую занимает несколько дней. Для того, чтобы чувствовать себя в вагоне более комфортно, можно захватить сменную обувь, а также комплект одежды (например, легкие спортивные брюки и футболку).Еще один важный пункт - запас еды на все время поездки. Конечно, питаться в дороге можно в вагоне-ресторане либо в тех магазинах и кафе, которые располагаются на станциях и вокзалах, но такой вариант устраивает далеко не всех. Собранные в дорогу продукты не должны испортиться от жары, поэтому стоит отдать предпочтение овощам и фруктам, хлебцам, галетам и другим снекам, твердому сыру и так далее. Если человек берет в дорогу приготовленные дома блюда (например, котлеты или суп), их нужно съесть как можно скорее.Пригодится в поезде также вода в бутылках, чай в пакетиках и растворимый кофе, хорошо хранящиеся десерты и консервы, а также минимальный набор посуды (тарелка, кружка, ложка и вилка).“Одежду и обувь в чемодан можно складывать в органайзеры для путешествий (а не шуршащие пакеты, иногда в поезде они очень раздражают), - говорит Ася Истомина, организатор пространства. - С их помощью одежда сохранится аккуратно сложенной. Для экономии места вещи можно сворачивать в рулончики или складывать вертикально. Органайзеры также удобно доставать из чемодана и ставить на полку, в них открыт обзор на все вещи сразу, поэтому перерывать все не обязательно”.Список вещей для полета на самолетеПассажирам самолетов важно помнить, что большую часть взятых с собой на отдых вещей им придется сдать в багаж. В салон разрешается проносить только так называемую ручную кладь, а потому все необходимое (документы, деньги, смартфон, книга или плеер, любимый крем и так далее) должны быть под рукой. К слову, заранее стоит уточнить, какие ограничения действуют в конкретной авиакомпании: какие предметы нельзя брать в самолет, каким должен быть максимальный вес и объем багажа и другие.Зачастую пассажиры самолетов могут жаловаться на слишком сухой воздух в салоне. В этом случае поможет спрей с термальной водой и увлажняющие капли для глаз. А отдохнуть во время полета поможет специальная подушка для шеи и беруши.Список вещей для поездки на машинеЕсли граждане решили добираться до моря на собственном автомобиле, то в дорогу помимо багажа и не портящегося в жару запаса еды и воды стоит взять:Если в путешествие на машине отправляется семья с ребенком, то останавливаться по дороге наверняка придется чаще, ведь младшим членам семьи сложнее длительное время оставаться практически без движения.Что не надо братьА вот от этих вещей в поездке на море вполне можно отказаться, нередко сэкономив при этом не только силы, но и собственные нервы:Полезные советыСобирая чемодан в отпуск, не стоит заполнять его так плотно, чтобы не осталось ни одного свободного сантиметра. Ведь после отдыха у моря человек нередко возвращается с еще большим количеством вещей, чем брал с собой в поездку: как минимум багаж пополнится сувенирами для друзей и знакомых.Во время сборов лучше руководствоваться правилом “все тяжелое - вниз”. Это поможет довезти хрупкие вещи до места назначения в целости и сохранности.Стоит добавить в список необходимого многоразовую бутылку для воды. Она пригодится, если будет возможность регулярно наполнять ее чистой питьевой водой (например, из кулера в гостинице), и поможет сэкономить на покупке воды в бутылках.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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