Ивановские власти продолжат в этом году ремонт ДК
© Фото : Правительство Ивановской областиВ Ивановской области начали обновление сельских домов культуры в рамках федерального проекта "Культура малой родины"
В Ивановской области начали обновление сельских домов культуры в рамках федерального проекта "Культура малой родины"
ИВАНОВО, 13 июл – РИА Новости. Ивановские власти в этом году займутся ремонтом и обновлением материально-технической базы домов культуры в ряде муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В 2022 году отремонтируют десять домов культуры. Так, в Центральном дворце культуры города Фурманов отремонтируют малый зал. Текущий ремонт будет проведен в Елнатском сельском Доме культуры Юрьевецкого района, Шилекшинском Доме ремесел Кинешемского района. Модернизация материально-технической базы пройдет в семи учреждениях Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского и Комсомольского районов", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, уже завершены ремонты в домах культуры села Парское Родниковского района и деревни Архиповка Савинского района. Так, в Архиповском ДК выполнили текущий ремонт холла, гардероба и зала
Кроме того, по словам собеседника агентства, в этом году в рамках федерального проекта "Культура малой родины" планируется обновить материально. В ДК села Парское отремонтировали фойе и зрительный зал, заменили сценическое оборудование. За счет муниципальных средств закупили мебель в фойе и новую одежду для сцены. Парский сельский Дом культуры построен в 1969 году. В течение последних лет здание поэтапно ремонтируется. В 2018 году к нему подведен газ, в 2019 году капитально отремонтировали систему отопления, заменили окна. Сегодня на базе Дома культуры работает восемь клубных формирований, в одном здании с ДК размещается сельская библиотека, которую посещают более 500 человек.
С 2017 года по проекту "Культура малой родины" в Ивановской области улучшили материально-техническую базу 50 учреждений культуры.