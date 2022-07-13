https://ria.ru/20220713/remont-1802132188.html

Ивановские власти продолжат в этом году ремонт ДК

Ивановские власти продолжат в этом году ремонт ДК - РИА Новости, 13.07.2022

Ивановские власти продолжат в этом году ремонт ДК

Ивановские власти в этом году займутся ремонтом и обновлением материально-технической базы домов культуры в ряде муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:58

2022-07-13T10:58

2022-07-13T10:58

ивановская область

кинешемский район

юрьевецкий район

фурманов

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ИВАНОВО, 13 июл – РИА Новости. Ивановские власти в этом году займутся ремонтом и обновлением материально-технической базы домов культуры в ряде муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба областного правительства."В 2022 году отремонтируют десять домов культуры. Так, в Центральном дворце культуры города Фурманов отремонтируют малый зал. Текущий ремонт будет проведен в Елнатском сельском Доме культуры Юрьевецкого района, Шилекшинском Доме ремесел Кинешемского района. Модернизация материально-технической базы пройдет в семи учреждениях Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского и Комсомольского районов", - сообщил представитель пресс-службы.По его словам, уже завершены ремонты в домах культуры села Парское Родниковского района и деревни Архиповка Савинского района. Так, в Архиповском ДК выполнили текущий ремонт холла, гардероба и залаКроме того, по словам собеседника агентства, в этом году в рамках федерального проекта "Культура малой родины" планируется обновить материально. В ДК села Парское отремонтировали фойе и зрительный зал, заменили сценическое оборудование. За счет муниципальных средств закупили мебель в фойе и новую одежду для сцены. Парский сельский Дом культуры построен в 1969 году. В течение последних лет здание поэтапно ремонтируется. В 2018 году к нему подведен газ, в 2019 году капитально отремонтировали систему отопления, заменили окна. Сегодня на базе Дома культуры работает восемь клубных формирований, в одном здании с ДК размещается сельская библиотека, которую посещают более 500 человек.С 2017 года по проекту "Культура малой родины" в Ивановской области улучшили материально-техническую базу 50 учреждений культуры.

https://ria.ru/20220712/blagoustroystvo-1801877210.html

кинешемский район

юрьевецкий район

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кинешемский район, юрьевецкий район, фурманов