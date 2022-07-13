https://ria.ru/20220713/protestuyuschie-1802137445.html

В Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера

В Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера - РИА Новости, 13.07.2022

В Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера

Протестующие в Коломбо на Шри-Ланке штурмуют офис премьер-министра страны в центре города, его защитники применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:15

2022-07-13T11:15

2022-07-13T12:04

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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 13 июл — РИА Новости. Протестующие в Коломбо на Шри-Ланке штурмуют офис премьер-министра страны в центре города, его защитники применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Участники акции пытаются прорваться на территорию — они ломают ограждения и пытаются перелезть через них. За оградой находятся вооруженные автоматами силовики в полном обмундировании — со шлемами и со щитами, некоторые в противогазах.Силовики уже применили против протестующих слезоточивый газ, но это не дало результатов, толпа по-прежнему находится у ограждений офиса премьера.В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы, проходившего в Коломбо, захватили резиденции президента и премьер-министра. Глава государства объявил о своем уходе в отставку с 13 июля и, как пишут СМИ, покинул страну. Власти страны объявили чрезвычайное положение. В парламенте страны 20 июля проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/vliyanie-1801538463.html

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Кадры штурма офиса премьер-министра на Шри-Ланке Протестующие в Коломбо на Шри-Ланке пытаются штурмовать офис премьер-министра, силовики применили газ, передает корреспондент РИА Новости 2022-07-13T11:15 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, коломбо, шри-ланка