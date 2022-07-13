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СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента
СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента
Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:43
2022-07-13T16:43
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента страны, сообщает в среду новостной портал Adaderana.Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против участников протеста, пытавшихся прорвать полицейский кордон на улице, ведущей к въезду в парламент, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена созвал срочное совещание глав политических партий и парламентских фракций, которое должно проходить в одном из зданий парламентского комплекса.В среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну ранним утром и подтвердивший спикеру парламента свое намерение уйти в отставку в течение дня, назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента. Викремесингхе ввел в стране режим ЧС, а в столице Коломбо – комендантский час и создал специальный комитет в составе начальника Штаба обороны Шри-Ланки, командующих видов вооруженных сил и начальника полиции страны, которому поручил восстановление в стране законности и порядка.
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шри-ланка
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
16:43 13.07.2022
 
СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента

Adaderana: полиция Шри-Ланки разогнала слезоточивым газом протестующих у здания парламента

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента страны, сообщает в среду новостной портал Adaderana.
Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против участников протеста, пытавшихся прорвать полицейский кордон на улице, ведущей к въезду в парламент, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена созвал срочное совещание глав политических партий и парламентских фракций, которое должно проходить в одном из зданий парламентского комплекса.
В среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну ранним утром и подтвердивший спикеру парламента свое намерение уйти в отставку в течение дня, назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента. Викремесингхе ввел в стране режим ЧС, а в столице Коломбо – комендантский час и создал специальный комитет в составе начальника Штаба обороны Шри-Ланки, командующих видов вооруженных сил и начальника полиции страны, которому поручил восстановление в стране законности и порядка.
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 13:48
Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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