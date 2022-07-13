СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента
Adaderana: полиция Шри-Ланки разогнала слезоточивым газом протестующих у здания парламента
© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента страны, сообщает в среду новостной портал Adaderana.
Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против участников протеста, пытавшихся прорвать полицейский кордон на улице, ведущей к въезду в парламент, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена созвал срочное совещание глав политических партий и парламентских фракций, которое должно проходить в одном из зданий парламентского комплекса.
В среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну ранним утром и подтвердивший спикеру парламента свое намерение уйти в отставку в течение дня, назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента. Викремесингхе ввел в стране режим ЧС, а в столице Коломбо – комендантский час и создал специальный комитет в составе начальника Штаба обороны Шри-Ланки, командующих видов вооруженных сил и начальника полиции страны, которому поручил восстановление в стране законности и порядка.