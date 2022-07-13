https://ria.ru/20220713/protest-1802241637.html

СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента

СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента

Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:43

2022-07-13T16:43

2022-07-13T16:43

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

коломбо

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 13 июл – РИА Новости. Полиция Шри-Ланки разогнала, применив слезоточивый газ, группу участников массового протеста, пытавшихся прорваться к территории комплекса зданий парламента страны, сообщает в среду новостной портал Adaderana.Полицейские применили гранаты со слезоточивым газом против участников протеста, пытавшихся прорвать полицейский кордон на улице, ведущей к въезду в парламент, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена созвал срочное совещание глав политических партий и парламентских фракций, которое должно проходить в одном из зданий парламентского комплекса.В среду президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, покинувший страну ранним утром и подтвердивший спикеру парламента свое намерение уйти в отставку в течение дня, назначил премьер-министра Ранила Викремесингхе временно исполняющим обязанности президента. Викремесингхе ввел в стране режим ЧС, а в столице Коломбо – комендантский час и создал специальный комитет в составе начальника Штаба обороны Шри-Ланки, командующих видов вооруженных сил и начальника полиции страны, которому поручил восстановление в стране законности и порядка.

https://ria.ru/20220713/ubezhische-1802183568.html

шри-ланка

коломбо

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке